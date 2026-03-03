https://crimea.ria.ru/20260303/iskusstvennyy-intellekt-v-chem-polza-i-vred-1153650159.html
Искусственный интеллект: в чем польза и вред
Искусственный интеллект: в чем польза и вред - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Искусственный интеллект: в чем польза и вред
Прямого отношения к интеллекту искусственный интеллект не имеет. Это всего лишь инструмент, который может помочь разобраться в рутинных задачах и в чем-то... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T14:43
2026-03-03T14:43
2026-03-03T14:43
искусственный интеллект
мнения
наука и технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998479_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_3a06b2ff19b2faa2a2f0806ebf3ae5c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Прямого отношения к интеллекту искусственный интеллект не имеет. Это всего лишь инструмент, который может помочь разобраться в рутинных задачах и в чем-то облегчить работу, если им уметь правильно управлять. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал психиатр, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии КИПУ имени Февзи Якубова Анатолий Гребенюк.По мнению декана факультета психологии и педагогического образования, кандидата психологических наук, доцента КИПУ имени Февзи Якубова Татьяны Юдеевой, ИИ для современного человека – это вызов и возможность задать себе вопрос: с появлением этого инструмента какое место я как личность занимаю в этом мире, если искусственный интеллект сейчас может все?Специалист отмечает, что ИИ может быть опасен полной социальной изоляцией, при которой не будет возникать потребности в живом общении. "Но у каждого человека есть потребность выстраивать доверительные отношения, эмоционально реагировать друг на друга. Это то, что искусственный интеллект нам не даст", – высказала мнение Юдеева.В свою очередь, доктор филологических наук, завкафедрой журналистики КИПУ имени Февзи Якубова Людмила Егорова обозначила, что искусственный интеллект не способен верифицировать информацию, поэтому важно уметь перепроверять предоставленные им данные. Важно уметь упорядочивать информацию, предоставленную ИИ, доминировать над искусственным интеллектом, выбирать или отвергать что-то для себя.По мнению HR-специалиста, эксперта в области рынка труда Оксаны Волкиной, профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.Заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.Искусственный интеллект (ИИ) лет через 10 сможет выполнять до 50% работы, которой занимаются ученые, но их самих ИИ не вытеснит, а лишь избавит от рутины. Такое мнение РИА Новости Крым на полях Всероссийской научно-практической конференции "Понт Эвксинский – 2025" в Севастополе высказал сотрудник лаборатории биотехнологии морских микроводорослей научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" (Владивосток) Кирилл Тевс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологииКак соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернетПутин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998479_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_624cacea7ca32b7b2906c051f738b97c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
искусственный интеллект, мнения, наука и технологии, общество
Искусственный интеллект: в чем польза и вред
Искусственный интеллект является инструментом для решения рутинных задач – эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым
. Прямого отношения к интеллекту искусственный интеллект не имеет. Это всего лишь инструмент, который может помочь разобраться в рутинных задачах и в чем-то облегчить работу, если им уметь правильно управлять. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сказал психиатр, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии КИПУ имени Февзи Якубова Анатолий Гребенюк.
"Искусственный интеллект – это больше метафора, потому что прямого отношения к интеллекту он не имеет. Интеллект – это способность к осознанному приобретению знаний. Осознанная способность ставить цели, задачи, составлять планы к достижению для того, чтобы лучше адаптироваться к окружающему миру. ИИ не имеет мотивации и самостоятельных целей, он не может ставить перед собой задачи или формировать планы. Это всего лишь инструмент, который помогает человеку реализовывать его мотивации, систематизировать и приобретать дополнительные знания", – сказал Гребенюк.
По мнению декана факультета психологии и педагогического образования, кандидата психологических наук, доцента КИПУ имени Февзи Якубова Татьяны Юдеевой, ИИ для современного человека – это вызов и возможность задать себе вопрос: с появлением этого инструмента какое место я как личность занимаю в этом мире, если искусственный интеллект сейчас может все?
"Ловушка искусственного интеллекта заключается также в том, что нам приятно, психологически безопасно с ним общаться. Но потом, когда мы возвращаемся в реальный мир, в реальные отношения, то можем столкнуться с трудностями, потому что мы не будем знать, как реагировать на дискомфорт, если он возникнет", – сказала Юдеева.
Специалист отмечает, что ИИ может быть опасен полной социальной изоляцией, при которой не будет возникать потребности в живом общении. "Но у каждого человека есть потребность выстраивать доверительные отношения, эмоционально реагировать друг на друга. Это то, что искусственный интеллект нам не даст", – высказала мнение Юдеева.
В свою очередь, доктор филологических наук, завкафедрой журналистики КИПУ имени Февзи Якубова Людмила Егорова обозначила, что искусственный интеллект не способен верифицировать информацию, поэтому важно уметь перепроверять предоставленные им данные. Важно уметь упорядочивать информацию, предоставленную ИИ, доминировать над искусственным интеллектом, выбирать или отвергать что-то для себя.
"Искусственный интеллект мы должны воспринимать как неизбежность, как данность времени, и как помощника, возможно, сотрудника. Сотрудника, который помогает нам разбираться в рутинных вещах. Ни в коем случае не заменяя им собственного творчества", – сказала Егорова.
По мнению HR-специалиста, эксперта в области рынка труда Оксаны Волкиной, профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить
специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.
Заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей
80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.
Искусственный интеллект (ИИ) лет через 10 сможет выполнять до 50% работы
, которой занимаются ученые, но их самих ИИ не вытеснит, а лишь избавит от рутины. Такое мнение РИА Новости Крым
на полях Всероссийской научно-практической конференции "Понт Эвксинский – 2025" в Севастополе высказал сотрудник лаборатории биотехнологии морских микроводорослей научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" (Владивосток) Кирилл Тевс.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: