Искусственный интеллект: в чем польза и вред

Искусственный интеллект: в чем польза и вред

Прямого отношения к интеллекту искусственный интеллект не имеет. Это всего лишь инструмент, который может помочь разобраться в рутинных задачах и в чем-то... РИА Новости Крым, 03.03.2026

искусственный интеллект

мнения

наука и технологии

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Прямого отношения к интеллекту искусственный интеллект не имеет. Это всего лишь инструмент, который может помочь разобраться в рутинных задачах и в чем-то облегчить работу, если им уметь правильно управлять. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал психиатр, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии КИПУ имени Февзи Якубова Анатолий Гребенюк.По мнению декана факультета психологии и педагогического образования, кандидата психологических наук, доцента КИПУ имени Февзи Якубова Татьяны Юдеевой, ИИ для современного человека – это вызов и возможность задать себе вопрос: с появлением этого инструмента какое место я как личность занимаю в этом мире, если искусственный интеллект сейчас может все?Специалист отмечает, что ИИ может быть опасен полной социальной изоляцией, при которой не будет возникать потребности в живом общении. "Но у каждого человека есть потребность выстраивать доверительные отношения, эмоционально реагировать друг на друга. Это то, что искусственный интеллект нам не даст", – высказала мнение Юдеева.В свою очередь, доктор филологических наук, завкафедрой журналистики КИПУ имени Февзи Якубова Людмила Егорова обозначила, что искусственный интеллект не способен верифицировать информацию, поэтому важно уметь перепроверять предоставленные им данные. Важно уметь упорядочивать информацию, предоставленную ИИ, доминировать над искусственным интеллектом, выбирать или отвергать что-то для себя.По мнению HR-специалиста, эксперта в области рынка труда Оксаны Волкиной, профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.Заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.Искусственный интеллект (ИИ) лет через 10 сможет выполнять до 50% работы, которой занимаются ученые, но их самих ИИ не вытеснит, а лишь избавит от рутины. Такое мнение РИА Новости Крым на полях Всероссийской научно-практической конференции "Понт Эвксинский – 2025" в Севастополе высказал сотрудник лаборатории биотехнологии морских микроводорослей научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" (Владивосток) Кирилл Тевс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологииКак соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернетПутин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта

2026

Новости

