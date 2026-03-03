https://crimea.ria.ru/20260303/iran-zablokiroval-ormuzskiy-proliv-chem-eto-obernetsya-dlya-ssha-1153633109.html
Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для США
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Вся модель доминирования Америки на Ближнем Востоке обрушается усилиями президента США Дональда Трампа, и этот процесс ускорился после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив, вызвав яростное недовольство и панику и в регионе, и в Соединенных Штатах, где уровень поддержки Трампа все ниже, отмечают политологи.Накануне стало известно, что Иран заблокировал Ормузский пролив, предупредив, что все суда при попытке пройти его будут сожжены."Это нормально. Потому что если Иран не использует этот вариант как давление, они (США – ред.) используют другие варианты для давления на международное сообщество. И это приблизит конец государственности Ирана", – оценил ситуацию военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению политолога, полное закрытие Ормузского пролива – это то, на что Иран имеет полное право. Тем более это крайняя необходимость для Тегерана в условиях, когда страну загоняют в угол, и она вынуждена поступать таким образом, чтобы спастись, не считаясь даже с мнением тех стран, которые лояльно к ней относятся.Политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что ближневосточные лоббисты после закрытия пролива начали активно давить на США, причем, представители ОАЭ и Катара используют все имеющиеся у них каналы, чтобы заставить администрацию Дональда Трампа прекратить войну с Ираном.Он отметил, что азиатские экономики срочно ищут альтернативных поставщиков углеводородов, цены на сжиженный газ в Европе уже подскочили на 50%, и эффект быстро ощутится и в Америке. "Ведь тот же Ирак продает нефти в США на 5-6 миллиардов долларов ежегодно", – заметил Дудаков. При этом Канада начала сокращать углеводородный экспорт в США на фоне торговых войн, добавил он.Эксперт делает вывод, что Соединенным Штатам, скорее всего, "придется раскупировать стратегический нефтяной резерв, хоть он и сильно прохудился за период каденции" предыдущего президента США Джо Байдена.При этом чем выше цены на бензин, тем ниже уровень поддержки президента США и в Америке, и в ближневосточном регионе, тогда как Белому дому очень нужно сохранить рабочие отношения с монархиями Персидского залива, которые пообещали огромные инвестиции не только США, но и лично семейству Трампа, подчеркнул американист.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеИран отказался вести переговоры с СШАСерия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде
07:54 03.03.2026 (обновлено: 08:33 03.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Вся модель доминирования Америки на Ближнем Востоке обрушается усилиями президента США Дональда Трампа, и этот процесс ускорился после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив, вызвав яростное недовольство и панику и в регионе, и в Соединенных Штатах, где уровень поддержки Трампа все ниже, отмечают политологи.
Накануне стало известно, что Иран заблокировал Ормузский пролив, предупредив, что все суда при попытке пройти его будут сожжены.
"Это нормально. Потому что если Иран не использует этот вариант как давление, они (США – ред.) используют другие варианты для давления на международное сообщество. И это приблизит конец государственности Ирана", – оценил ситуацию военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
По мнению политолога, полное закрытие Ормузского пролива – это то, на что Иран имеет полное право. Тем более это крайняя необходимость для Тегерана в условиях, когда страну загоняют в угол, и она вынуждена поступать таким образом, чтобы спастись, не считаясь даже с мнением тех стран, которые лояльно к ней относятся.
"А сейчас это варианты определенного шантажа... И я не удивлюсь, если Иран более интенсивно начнет бить по кораблям, которые рискнут проходить через пролив. Это внесет очень сильное раздражение между основными игроками на рынке нефти, топливных ресурсов. И чем больше они будут ругаться между собой, тем больше шансов у Ирана сохранить какие-то свои позиции", – прокомментировал эксперт.
Политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что ближневосточные лоббисты после закрытия пролива начали активно давить на США, причем, представители ОАЭ и Катара используют все имеющиеся у них каналы, чтобы заставить администрацию Дональда Трампа прекратить войну с Ираном.
"Дохе уже пришлось приостановить работу крупнейшего в мире терминала для сжиженного газа. На Катар приходится более 20% всего мирового рынка сжиженного газа. После перекрытия Ормузского пролива поставлять его становится невозможно. Под ударом оказался нефтяной экспорт из ОАЭ, Ирака и Кувейта. Саудовской Аравии чуть попроще, но и Эр-Рияд уже ощутил на себе последствия войны", – прокомментировал эксперт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что азиатские экономики срочно ищут альтернативных поставщиков углеводородов, цены на сжиженный газ в Европе уже подскочили на 50%, и эффект быстро ощутится и в Америке. "Ведь тот же Ирак продает нефти в США на 5-6 миллиардов долларов ежегодно", – заметил Дудаков. При этом Канада начала сокращать углеводородный экспорт в США на фоне торговых войн, добавил он.
Эксперт делает вывод, что Соединенным Штатам, скорее всего, "придется раскупировать стратегический нефтяной резерв, хоть он и сильно прохудился за период каденции" предыдущего президента США Джо Байдена.
При этом чем выше цены на бензин, тем ниже уровень поддержки президента США и в Америке, и в ближневосточном регионе, тогда как Белому дому очень нужно сохранить рабочие отношения с монархиями Персидского залива, которые пообещали огромные инвестиции не только США, но и лично семейству Трампа, подчеркнул американист.
"Союзникам Вашингтона нынче приходится терпеть удары Ирана, Пентагон помочь им никак не может. Дефицитные системы ПВО кое-как пытаются защитить американские базы, да и то малоэффективно. Гарантии безопасности США де-факто перестали существовать, как и система петродоллара. Вся модель доминирования Америки на Ближнем Востоке усилиями Трампа быстро пошла вразнос", – подытожил эксперт.
.
