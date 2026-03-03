https://crimea.ria.ru/20260303/iran-prigrozil-otkryt-vrata-ada-dlya-ssha-i-izrailya-1153654714.html

Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля

Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля

Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини. РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини.Со своей стороны официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал уничтожение противником гражданской инфраструктуры, школ и медучреждений на территории ИРИ военным преступлением. Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в ИранеЛавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против ИранаВ Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива

