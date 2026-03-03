Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T15:28
2026-03-03T15:28
иран
новости
сша
корпус стражей исламской революции (ксир)
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини.Со своей стороны официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал уничтожение противником гражданской инфраструктуры, школ и медучреждений на территории ИРИ военным преступлением. Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
иран, новости, сша, корпус стражей исламской революции (ксир), в мире
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля

Иран пригрозил открыть врата ада для США и Израиля

15:28 03.03.2026
 
© Iranian Army via APРакеты во время военных учений на юге Ирана.
Ракеты во время военных учений на юге Ирана.
© Iranian Army via AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини.

"Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше", — цитирует его РИА Новости.

Со своей стороны официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал уничтожение противником гражданской инфраструктуры, школ и медучреждений на территории ИРИ военным преступлением. Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лента новостейМолния