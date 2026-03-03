Рейтинг@Mail.ru
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260303/god-gostepriimstva-v-krymu-chto-predlozhat-gostyam-poluostrova-1153614131.html
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова
Год крымского гостеприимства стартовал на прошлой неделе в Ялте, где открылась выставка-форум "Крым. Сезон. 2026." По словам министра курортов и туризма РК... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T06:08
2026-03-03T06:08
радио "спутник в крыму"
анатолий тарасенко
крым курортный
курорты крыма
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_800626ec9c580d97020098863a9fda6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Год крымского гостеприимства стартовал на прошлой неделе в Ялте, где открылась выставка-форум "Крым. Сезон. 2026." По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, это – комплексная программа, направленная на перезагрузку туристической отрасли и создание на полуострове территории добрососедства и комфорта. О том, какие именно мероприятия и новинки будут предложены гостям республики в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Крыма и Севастополя Анатолий Тарасенко.Также спикер анонсировал, что первыми посетителями местных музеев станут более 4 тысяч крымских школьников из разных районов полуострова."Первые школьные группы мы запланировали отправить еще до мая. Керчь за эти 10-11 лет стала очень красивым городом, но его часто незаслуженно проезжают, то есть туристы въезжают в ворота Крыма, но Керчь почему-то остается, так сказать, непосещаемой", – пояснил собеседник.По информации спикера, также запланировали приветствовать туристов в Евпатории на маршруте "Малый Иерусалим" – здесь крымское гостеприимство будет представлено в гастрономии."Готовится несколько мероприятий. В прошлом году очень успешно прошло мероприятие "Крымский сувенир". И крымские товаропроизводители, в том числе в гастрономической сфере, получили заслуженные награды, предприниматели, сельхозпроизводители представили свою продукцию как гостям города, так и жителям Евпатории. Всем рекомендую отслеживать мероприятия в Евпатории и обязательно приезжать в этот прекрасный город", – посоветовал гость эфира.Также готовится к приему гостей и Феодосия, где, по словам председателя ОСИГ, "семимильными" шагами идет ремонт церквей и придомовых территорий в разных районах города. Запланированы мероприятия и на южном берегу Крыма."Судак – одно из самых посещаемых сейчас мест в Крыму. И там, действительно, огромное количество туристов, в том числе благодаря "Тавриде-АРТ", – добавил спикер.Важным фактором, по мнению гостя студии, является возвратность туристов на полуостров.Анатолий Тарасенко назвал Год гостеприимства определенным вызовом для полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая философия гостеприимства – что предлагает КрымВозврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФПравила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_fe97180c19f5ec176cdbcfd546b6ded3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий тарасенко, крым курортный, курорты крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, новости крыма
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова

В Год гостеприимства в Крыму гостям полуострова предлагают туристические новинки

06:08 03.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Год крымского гостеприимства стартовал на прошлой неделе в Ялте, где открылась выставка-форум "Крым. Сезон. 2026." По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, это – комплексная программа, направленная на перезагрузку туристической отрасли и создание на полуострове территории добрососедства и комфорта. О том, какие именно мероприятия и новинки будут предложены гостям республики в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Крыма и Севастополя Анатолий Тарасенко.
"Очень скоро будет открытие маршрута в наш прекрасный древний город Керчь – "Золотое кольцо Боспорского царства". Наконец-то ряд моментов, в том числе инфраструктурных, завершены", – поделился гость эфира.
Также спикер анонсировал, что первыми посетителями местных музеев станут более 4 тысяч крымских школьников из разных районов полуострова.
"Первые школьные группы мы запланировали отправить еще до мая. Керчь за эти 10-11 лет стала очень красивым городом, но его часто незаслуженно проезжают, то есть туристы въезжают в ворота Крыма, но Керчь почему-то остается, так сказать, непосещаемой", – пояснил собеседник.
По информации спикера, также запланировали приветствовать туристов в Евпатории на маршруте "Малый Иерусалим" – здесь крымское гостеприимство будет представлено в гастрономии.
"Готовится несколько мероприятий. В прошлом году очень успешно прошло мероприятие "Крымский сувенир". И крымские товаропроизводители, в том числе в гастрономической сфере, получили заслуженные награды, предприниматели, сельхозпроизводители представили свою продукцию как гостям города, так и жителям Евпатории. Всем рекомендую отслеживать мероприятия в Евпатории и обязательно приезжать в этот прекрасный город", – посоветовал гость эфира.
Также готовится к приему гостей и Феодосия, где, по словам председателя ОСИГ, "семимильными" шагами идет ремонт церквей и придомовых территорий в разных районах города. Запланированы мероприятия и на южном берегу Крыма.
"Судак – одно из самых посещаемых сейчас мест в Крыму. И там, действительно, огромное количество туристов, в том числе благодаря "Тавриде-АРТ", – добавил спикер.
Важным фактором, по мнению гостя студии, является возвратность туристов на полуостров.
Анатолий Тарасенко назвал Год гостеприимства определенным вызовом для полуострова.
"С учетом того, что сделано за предыдущие годы, я уверен, что нам есть чем удивить в самом хорошем смысле туристов, гостей Крыма", – подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым
Возврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ
Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
 
Радио "Спутник в Крыму"Анатолий ТарасенкоКрым курортныйКурорты КрымаКрымОтдых в КрымуТуризм в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Пенсионерки в Крыму отдали 2,5 млн мошенникам для "перерасчета пенсии"
08:13На границе Пакистана и Афганистана ожесточенные бои
07:54Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для США
07:25Над Крымом перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников
07:0722 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ
06:39Серия землетрясений произошла в США у полигона ядерных испытаний в Неваде
06:08Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова
00:01Дождь со снегом: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
23:20Иран заблокировал Ормузский пролив: суда при попытке пройти будут сожжены
22:55Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
22:42Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
22:21В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
22:07В Севастополе выявили опасные игровые площадки
21:54Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
21:38Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
21:23В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
21:08Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
20:47Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
20:32Над Крымом отработала ПВО
Лента новостейМолния