https://crimea.ria.ru/20260303/god-gostepriimstva-v-krymu-chto-predlozhat-gostyam-poluostrova-1153614131.html

Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова

Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова

Год крымского гостеприимства стартовал на прошлой неделе в Ялте, где открылась выставка-форум "Крым. Сезон. 2026." По словам министра курортов и туризма РК... РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T06:08

2026-03-03T06:08

2026-03-03T06:08

радио "спутник в крыму"

анатолий тарасенко

крым курортный

курорты крыма

крым

отдых в крыму

туризм в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_800626ec9c580d97020098863a9fda6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Год крымского гостеприимства стартовал на прошлой неделе в Ялте, где открылась выставка-форум "Крым. Сезон. 2026." По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, это – комплексная программа, направленная на перезагрузку туристической отрасли и создание на полуострове территории добрососедства и комфорта. О том, какие именно мероприятия и новинки будут предложены гостям республики в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Крыма и Севастополя Анатолий Тарасенко.Также спикер анонсировал, что первыми посетителями местных музеев станут более 4 тысяч крымских школьников из разных районов полуострова."Первые школьные группы мы запланировали отправить еще до мая. Керчь за эти 10-11 лет стала очень красивым городом, но его часто незаслуженно проезжают, то есть туристы въезжают в ворота Крыма, но Керчь почему-то остается, так сказать, непосещаемой", – пояснил собеседник.По информации спикера, также запланировали приветствовать туристов в Евпатории на маршруте "Малый Иерусалим" – здесь крымское гостеприимство будет представлено в гастрономии."Готовится несколько мероприятий. В прошлом году очень успешно прошло мероприятие "Крымский сувенир". И крымские товаропроизводители, в том числе в гастрономической сфере, получили заслуженные награды, предприниматели, сельхозпроизводители представили свою продукцию как гостям города, так и жителям Евпатории. Всем рекомендую отслеживать мероприятия в Евпатории и обязательно приезжать в этот прекрасный город", – посоветовал гость эфира.Также готовится к приему гостей и Феодосия, где, по словам председателя ОСИГ, "семимильными" шагами идет ремонт церквей и придомовых территорий в разных районах города. Запланированы мероприятия и на южном берегу Крыма."Судак – одно из самых посещаемых сейчас мест в Крыму. И там, действительно, огромное количество туристов, в том числе благодаря "Тавриде-АРТ", – добавил спикер.Важным фактором, по мнению гостя студии, является возвратность туристов на полуостров.Анатолий Тарасенко назвал Год гостеприимства определенным вызовом для полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая философия гостеприимства – что предлагает КрымВозврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФПравила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий тарасенко, крым курортный, курорты крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, новости крыма