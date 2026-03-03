https://crimea.ria.ru/20260303/god-gostepriimstva-v-krymu-chto-predlozhat-gostyam-poluostrova-1153614131.html
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова
Год крымского гостеприимства стартовал на прошлой неделе в Ялте, где открылась выставка-форум "Крым. Сезон. 2026." По словам министра курортов и туризма РК... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T06:08
2026-03-03T06:08
2026-03-03T06:08
радио "спутник в крыму"
анатолий тарасенко
крым курортный
курорты крыма
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_800626ec9c580d97020098863a9fda6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Год крымского гостеприимства стартовал на прошлой неделе в Ялте, где открылась выставка-форум "Крым. Сезон. 2026." По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, это – комплексная программа, направленная на перезагрузку туристической отрасли и создание на полуострове территории добрососедства и комфорта. О том, какие именно мероприятия и новинки будут предложены гостям республики в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Крыма и Севастополя Анатолий Тарасенко.Также спикер анонсировал, что первыми посетителями местных музеев станут более 4 тысяч крымских школьников из разных районов полуострова."Первые школьные группы мы запланировали отправить еще до мая. Керчь за эти 10-11 лет стала очень красивым городом, но его часто незаслуженно проезжают, то есть туристы въезжают в ворота Крыма, но Керчь почему-то остается, так сказать, непосещаемой", – пояснил собеседник.По информации спикера, также запланировали приветствовать туристов в Евпатории на маршруте "Малый Иерусалим" – здесь крымское гостеприимство будет представлено в гастрономии."Готовится несколько мероприятий. В прошлом году очень успешно прошло мероприятие "Крымский сувенир". И крымские товаропроизводители, в том числе в гастрономической сфере, получили заслуженные награды, предприниматели, сельхозпроизводители представили свою продукцию как гостям города, так и жителям Евпатории. Всем рекомендую отслеживать мероприятия в Евпатории и обязательно приезжать в этот прекрасный город", – посоветовал гость эфира.Также готовится к приему гостей и Феодосия, где, по словам председателя ОСИГ, "семимильными" шагами идет ремонт церквей и придомовых территорий в разных районах города. Запланированы мероприятия и на южном берегу Крыма."Судак – одно из самых посещаемых сейчас мест в Крыму. И там, действительно, огромное количество туристов, в том числе благодаря "Тавриде-АРТ", – добавил спикер.Важным фактором, по мнению гостя студии, является возвратность туристов на полуостров.Анатолий Тарасенко назвал Год гостеприимства определенным вызовом для полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая философия гостеприимства – что предлагает КрымВозврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФПравила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_fe97180c19f5ec176cdbcfd546b6ded3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий тарасенко, крым курортный, курорты крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, новости крыма
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова
В Год гостеприимства в Крыму гостям полуострова предлагают туристические новинки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым.
Год крымского гостеприимства стартовал на прошлой неделе в Ялте, где открылась выставка-форум "Крым. Сезон. 2026." По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, это – комплексная программа, направленная на перезагрузку туристической отрасли и создание на полуострове территории добрососедства и комфорта. О том, какие именно мероприятия и новинки будут предложены гостям республики в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Крыма и Севастополя Анатолий Тарасенко.
"Очень скоро будет открытие маршрута в наш прекрасный древний город Керчь – "Золотое кольцо Боспорского царства". Наконец-то ряд моментов, в том числе инфраструктурных, завершены", – поделился гость эфира.
Также спикер анонсировал, что первыми посетителями местных музеев станут более 4 тысяч крымских школьников из разных районов полуострова.
"Первые школьные группы мы запланировали отправить еще до мая. Керчь за эти 10-11 лет стала очень красивым городом, но его часто незаслуженно проезжают, то есть туристы въезжают в ворота Крыма, но Керчь почему-то остается, так сказать, непосещаемой", – пояснил собеседник.
По информации спикера, также запланировали приветствовать туристов в Евпатории на маршруте "Малый Иерусалим" – здесь крымское гостеприимство будет представлено в гастрономии.
"Готовится несколько мероприятий. В прошлом году очень успешно прошло мероприятие "Крымский сувенир". И крымские товаропроизводители, в том числе в гастрономической сфере, получили заслуженные награды, предприниматели, сельхозпроизводители представили свою продукцию как гостям города, так и жителям Евпатории. Всем рекомендую отслеживать мероприятия в Евпатории и обязательно приезжать в этот прекрасный город", – посоветовал гость эфира.
Также готовится к приему гостей и Феодосия, где, по словам председателя ОСИГ, "семимильными" шагами идет ремонт церквей и придомовых территорий в разных районах города. Запланированы мероприятия и на южном берегу Крыма.
"Судак – одно из самых посещаемых сейчас мест в Крыму. И там, действительно, огромное количество туристов, в том числе благодаря "Тавриде-АРТ", – добавил спикер.
Важным фактором, по мнению гостя студии, является возвратность туристов на полуостров.
Анатолий Тарасенко назвал Год гостеприимства определенным вызовом для полуострова.
"С учетом того, что сделано за предыдущие годы, я уверен, что нам есть чем удивить в самом хорошем смысле туристов, гостей Крыма", – подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: