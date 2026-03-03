https://crimea.ria.ru/20260303/gde-v-krymu-otremontiruyut-ulichnoe-osveschenie-v-2026-godu-1153643518.html
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T12:22
2026-03-03T12:22
2026-03-03T12:22
сергей аксенов
крым
новости крыма
инфраструктура
городская среда
евпатория
саки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1a/1122517671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40ddf5157c6a603c82381d18c133a6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, отбор муниципалитетов для получения средств Минтопэнерго Крыма провело в феврале. Планируется восстановить свыше 244 км линий электропередачи и обновить более 3,6 тысячи светильников. Все работы планируется завершить до конца 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026Стала известна дата открытия движения по "горбатому" мосту в СимферополеВ Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метровКогда в Судаке начнут ремонтировать разрушенную штормом набережную
крым
евпатория
саки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1a/1122517671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d84d20545ba175ff0078532a2db49790.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, новости крыма, инфраструктура, городская среда, евпатория, саки
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
На западе Крыма и в полусотне сел полуострова отремонтирую уличное освещение в 2026 году