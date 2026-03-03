Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Об этом сообщил глава республики...
2026-03-03T12:22
2026-03-03T12:22
сергей аксенов
крым
новости крыма
инфраструктура
городская среда
евпатория
саки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, отбор муниципалитетов для получения средств Минтопэнерго Крыма провело в феврале. Планируется восстановить свыше 244 км линий электропередачи и обновить более 3,6 тысячи светильников. Все работы планируется завершить до конца 2026 года.
крым
евпатория
саки
Новости
сергей аксенов, крым, новости крыма, инфраструктура, городская среда, евпатория, саки
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году

На западе Крыма и в полусотне сел полуострова отремонтирую уличное освещение в 2026 году

12:22 03.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, отбор муниципалитетов для получения средств Минтопэнерго Крыма провело в феврале.

"По итогам определены получатели финансирования. Это городские округа Евпатория и Саки, а также 54 сельских поселения в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском, Советском и Черноморском районах", - говорится в сообщении.

Планируется восстановить свыше 244 км линий электропередачи и обновить более 3,6 тысячи светильников. Все работы планируется завершить до конца 2026 года.
Сергей АксеновКрымНовости КрымаИнфраструктураГородская средаЕвпаторияСаки
 
Лента новостейМолния