Европа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – Дмитриев

Европа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – Дмитриев - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Европа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – Дмитриев

Лидеры ЕС начнут своими руками восстанавливать "Северный поток - 2" из-за резкого роста цен на газ в Европе. Такое мнение высказал глава Российского фонда... РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T18:23

2026-03-03T18:23

2026-03-03T18:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Лидеры ЕС начнут своими руками восстанавливать "Северный поток - 2" из-за резкого роста цен на газ в Европе. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.Глава РФПИ напомнил, что цены на газ в Европе на этой неделе выросли на 97%. По его мнению, стоимость "голубого топлива" будет "намного выше".На фоне эскалации на Ближнем Востоке и фактического перекрытия Ормузского пролива биржевые цены на газ в Европе во вторник достигли 790 долларов за тысячу кубометров.Судоходство через Ормузский пролив фактически приостановилось после ударов США и Израиля по Ирану. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти проливом.Глава Российского фонда прямых инвестиций по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что на рынках сырьевых товаров и сельхозпродукции ожидаются серьезные потрясения из-за перекрытия Ормузского пролива. Он также отметил, что рынки удобрений, а также сельское хозяйство сильно зависят от этой транспортной артерии.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических мотивов.В Москве ранее заявляли, что отказ Запада от закупок российских углеводородов приведет к росту цен и усилению зависимости от новых поставщиков. По данным российских ведомств, ряд стран ЕС продолжают приобретать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

