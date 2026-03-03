https://crimea.ria.ru/20260303/dozhd-so-snegom-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1153604564.html
Дождь со снегом: погода в Крыму во вторник
Во вторник атмосферные фронтальные разделы обусловят в Крыму неустойчивую погоду. Ночью без существенных осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Во вторник атмосферные фронтальные разделы обусловят в Крыму неустойчивую погоду. Ночью без существенных осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, днем северо-западный ночью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8…+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +6, днем от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Во вторник атмосферные фронтальные разделы обусловят в Крыму неустойчивую погоду. Ночью без существенных осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер ночью западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11, в горах ночью и днем -1…+4 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, днем северо-западный ночью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8…+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +6, днем от +8 до +11 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.