Дождь со снегом: погода в Крыму во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Во вторник атмосферные фронтальные разделы обусловят в Крыму неустойчивую погоду. Ночью без существенных осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, днем северо-западный ночью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8…+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +6, днем от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

