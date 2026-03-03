https://crimea.ria.ru/20260303/bastrykin-predlozhil-konfiskovyvat-vse-imuschestvo-korruptsionerov-1153651958.html

Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров

2026-03-03T14:31

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

коррупция

россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества. Об этом он заявил на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства."Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", - цитирует Бастрыкина РИА Новости.Как сообщил глава ведомства, в прошлом году СК расследовал 14 тысяч уголовных дел о коррупции, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Из них 555 – это дела о коррупционных деяниях, совершенных организованными группами и преступными сообществами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За взятку в 30 млн задержан зампредседателя правления "Газпром нефть" В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтрактыОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ

