Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров
Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T14:31
2026-03-03T14:31
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
коррупция
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества. Об этом он заявил на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства."Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", - цитирует Бастрыкина РИА Новости.Как сообщил глава ведомства, в прошлом году СК расследовал 14 тысяч уголовных дел о коррупции, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Из них 555 – это дела о коррупционных деяниях, совершенных организованными группами и преступными сообществами.
Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров

14:31 03.03.2026
 
© СК РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества. Об этом он заявил на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
"Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну", - цитирует Бастрыкина РИА Новости.
Как сообщил глава ведомства, в прошлом году СК расследовал 14 тысяч уголовных дел о коррупции, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Из них 555 – это дела о коррупционных деяниях, совершенных организованными группами и преступными сообществами.
"Среди обвиняемых коррупционеров 617 лиц обладали особым правовым статусом. Так, направлены в суд дела в отношении 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов законодательных органов регионального уровня, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, 13 работников прокуратуры", - добавил Бастрыкин.
