Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях

Войска армии России взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Войска армии России взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщили в Минобороны.Накануне стало известно, что под контроль армии России перешли три населенных пункта в Харьковской области и ДНР.28 февраля сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

