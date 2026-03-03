Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
Войска армии России взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T12:10
2026-03-03T12:17
новости сво
запорожская область
сумская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Войска армии России взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщили в Минобороны.Накануне стало известно, что под контроль армии России перешли три населенных пункта в Харьковской области и ДНР.28 февраля сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.
запорожская область
сумская область
новости сво, запорожская область, сумская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях

Российские войска освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях

12:10 03.03.2026 (обновлено: 12:17 03.03.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Войска армии России взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях, сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области", – говорится в сводке.

Накануне стало известно, что под контроль армии России перешли три населенных пункта в Харьковской области и ДНР.
28 февраля сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОЗапорожская областьСумская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
