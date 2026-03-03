Рейтинг@Mail.ru
22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.03.2026
22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ
22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.03.2026
22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ
За прошедшую неделю из-за атак украинских вооруженных формирований погибли 22 мирных жителя России, ранен 131 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ РИА Новости Крым, 03.03.2026
россия
украина
Новости
22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ

22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ – ранен 131 человек

07:07 03.03.2026 (обновлено: 07:27 03.03.2026)
 
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю из-за атак украинских вооруженных формирований погибли 22 мирных жителя России, ранен 131 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За неделю с 23 февраля по 1 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали как минимум 153 мирных жителя: ранены 131 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 22 человека", – написал посол в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что кроме местных жителей киевские боевики атаковали и волонтерские группы, из-за чего пострадали пять волонтеров, двое из которых погибли.
Преступным ударам подверглись и спасатели МЧС, прибывшие для ликвидаций последствий обстрелов ВСУ, что привело к ранению пяти и гибели одного сотрудника, проинформировал Мирошник.
Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, перечислил посол. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева.
Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3352 боеприпасов, привел статистику Мирошник.
7 человек, в том числе спасатель МЧС, погибли, 11 человек, в том числе четверо спасателей МЧС, получили ранения в результате атаки дронов на производственное предприятие в Смоленской области.

Сотрудник автосервиса погиб, еще три мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника самолетного типа в Курске.

Мирный житель погиб, 87-летний мужчина получил тяжелое ранение в результате детонации дрона в Белгородской области.

58-летний волонтер погиб при атаке БпЛА ВФУ на гражданский автомобиль, 76-летний мужчина погиб, еще один мирный житель получил ранения вследствие атаки беспилотника в ЛНР.

Женщина-волонтер погибла в результате атаки беспилотника самолетного типа на гражданский автомобиль в Запорожской области.

Пятеро мирных жителей, в том числе 89-летняя женщина и 14-летний подросток, пострадали результате атаки дронов в Брянской области.
Двое сотрудников бригады энергетиков получили ранения в результате удара из РСЗО в Курской области.
67-летний мирный житель погиб при артиллерийском обстреле жилого сектора, три мирных жителя, в том числе 67-летняя и 89-летняя женщины, пострадали в результате атаки дрона в Херсонской области.
