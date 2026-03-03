https://crimea.ria.ru/20260303/22-mirnykh-zhitelya-rossii-pogibli-za-nedelyu-ot-udarov-vsu-1153633625.html

22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ

22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.03.2026

22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ

За прошедшую неделю из-за атак украинских вооруженных формирований погибли 22 мирных жителя России, ранен 131 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T07:07

2026-03-03T07:07

2026-03-03T07:27

новости

родион мирошник

россия

общественная организация "россия без долгов"

украина

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153607195_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a4ec576c36da3169f402c6a1b5ab46b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю из-за атак украинских вооруженных формирований погибли 22 мирных жителя России, ранен 131 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Также он сообщил, что кроме местных жителей киевские боевики атаковали и волонтерские группы, из-за чего пострадали пять волонтеров, двое из которых погибли.Преступным ударам подверглись и спасатели МЧС, прибывшие для ликвидаций последствий обстрелов ВСУ, что привело к ранению пяти и гибели одного сотрудника, проинформировал Мирошник.Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, перечислил посол. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева.Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3352 боеприпасов, привел статистику Мирошник.7 человек, в том числе спасатель МЧС, погибли, 11 человек, в том числе четверо спасателей МЧС, получили ранения в результате атаки дронов на производственное предприятие в Смоленской области.Сотрудник автосервиса погиб, еще три мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника самолетного типа в Курске.Мирный житель погиб, 87-летний мужчина получил тяжелое ранение в результате детонации дрона в Белгородской области. 58-летний волонтер погиб при атаке БпЛА ВФУ на гражданский автомобиль, 76-летний мужчина погиб, еще один мирный житель получил ранения вследствие атаки беспилотника в ЛНР.Женщина-волонтер погибла в результате атаки беспилотника самолетного типа на гражданский автомобиль в Запорожской области. Пятеро мирных жителей, в том числе 89-летняя женщина и 14-летний подросток, пострадали результате атаки дронов в Брянской области.Двое сотрудников бригады энергетиков получили ранения в результате удара из РСЗО в Курской области.67-летний мирный житель погиб при артиллерийском обстреле жилого сектора, три мирных жителя, в том числе 67-летняя и 89-летняя женщины, пострадали в результате атаки дрона в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, родион мирошник, россия, общественная организация "россия без долгов" , украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу