22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ
22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.03.2026
22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ
За прошедшую неделю из-за атак украинских вооруженных формирований погибли 22 мирных жителя России, ранен 131 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T07:07
2026-03-03T07:07
2026-03-03T07:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю из-за атак украинских вооруженных формирований погибли 22 мирных жителя России, ранен 131 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Также он сообщил, что кроме местных жителей киевские боевики атаковали и волонтерские группы, из-за чего пострадали пять волонтеров, двое из которых погибли.Преступным ударам подверглись и спасатели МЧС, прибывшие для ликвидаций последствий обстрелов ВСУ, что привело к ранению пяти и гибели одного сотрудника, проинформировал Мирошник.Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, перечислил посол. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева.Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3352 боеприпасов, привел статистику Мирошник.7 человек, в том числе спасатель МЧС, погибли, 11 человек, в том числе четверо спасателей МЧС, получили ранения в результате атаки дронов на производственное предприятие в Смоленской области.Сотрудник автосервиса погиб, еще три мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника самолетного типа в Курске.Мирный житель погиб, 87-летний мужчина получил тяжелое ранение в результате детонации дрона в Белгородской области. 58-летний волонтер погиб при атаке БпЛА ВФУ на гражданский автомобиль, 76-летний мужчина погиб, еще один мирный житель получил ранения вследствие атаки беспилотника в ЛНР.Женщина-волонтер погибла в результате атаки беспилотника самолетного типа на гражданский автомобиль в Запорожской области. Пятеро мирных жителей, в том числе 89-летняя женщина и 14-летний подросток, пострадали результате атаки дронов в Брянской области.Двое сотрудников бригады энергетиков получили ранения в результате удара из РСЗО в Курской области.67-летний мирный житель погиб при артиллерийском обстреле жилого сектора, три мирных жителя, в том числе 67-летняя и 89-летняя женщины, пострадали в результате атаки дрона в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ
22 мирных жителя России погибли за неделю от ударов ВСУ – ранен 131 человек
07:07 03.03.2026 (обновлено: 07:27 03.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю из-за атак украинских вооруженных формирований погибли 22 мирных жителя России, ранен 131 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За неделю с 23 февраля по 1 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали как минимум 153 мирных жителя: ранены 131 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 22 человека", – написал посол в своем Telegram-канале.
Также он сообщил, что кроме местных жителей киевские боевики атаковали и волонтерские группы, из-за чего пострадали пять волонтеров, двое из которых погибли.
Преступным ударам подверглись и спасатели МЧС, прибывшие для ликвидаций последствий обстрелов ВСУ, что привело к ранению пяти и гибели одного сотрудника, проинформировал Мирошник.
Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, перечислил посол. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева.
Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3352 боеприпасов, привел статистику Мирошник.
7 человек, в том числе спасатель МЧС, погибли, 11 человек, в том числе четверо спасателей МЧС, получили ранения в результате атаки дронов на производственное предприятие в Смоленской области.
Сотрудник автосервиса погиб, еще три мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника самолетного типа в Курске.
Мирный житель погиб, 87-летний мужчина получил тяжелое ранение в результате детонации дрона в Белгородской области.
58-летний волонтер погиб при атаке БпЛА ВФУ на гражданский автомобиль, 76-летний мужчина погиб, еще один мирный житель получил ранения вследствие атаки беспилотника в ЛНР.
Женщина-волонтер погибла в результате атаки беспилотника самолетного типа на гражданский автомобиль в Запорожской области.
Пятеро мирных жителей, в том числе 89-летняя женщина и 14-летний подросток, пострадали результате атаки дронов в Брянской области.
Двое сотрудников бригады энергетиков получили ранения в результате удара из РСЗО в Курской области.
67-летний мирный житель погиб при артиллерийском обстреле жилого сектора, три мирных жителя, в том числе 67-летняя и 89-летняя женщины, пострадали в результате атаки дрона в Херсонской области.
