Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений
Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений
Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений
Супруга погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте скончалась, передает агентство Mehr. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T16:23
2026-03-02T16:39
али хаменеи
иран
новости
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
сша
израиль
Новости
Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений

Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США и Израиля ранений

16:23 02.03.2026 (обновлено: 16:39 02.03.2026)
 
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Супруга погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте скончалась, передает агентство Mehr.
"Почтенная супруга верховного лидера Ирана, находившаяся в коме, погибла мученической смертью", – цитирует публикацию РИА Новости.

Удары США и Израиля по Ирану

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
