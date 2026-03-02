https://crimea.ria.ru/20260302/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-novykh-peregovorakh-s-rossiey--1153615627.html

Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией

Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8... РИА Новости Крым, 02.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта. По мнению главы киевского режима, из-за ближневосточных событий встреча может быть перенесена в Турцию или Швейцарию.Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны, заявлял ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.Предыдущий раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали срокиО чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в ЖеневеЗеленский снова попросил встречи с Путиным

