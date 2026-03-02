https://crimea.ria.ru/20260302/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-novykh-peregovorakh-s-rossiey--1153615627.html
Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией
Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией
Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T14:35
2026-03-02T14:35
2026-03-02T14:35
россия
сша
переговоры
владимир зеленский
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_41c6da6c54a45ff7f5e40d7f5833dcf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта. По мнению главы киевского режима, из-за ближневосточных событий встреча может быть перенесена в Турцию или Швейцарию.Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны, заявлял ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.Предыдущий раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали срокиО чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в ЖеневеЗеленский снова попросил встречи с Путиным
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_208:48:1280:852_1920x0_80_0_0_c4f04a54bafd1cd553fd0ac5a577962b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, переговоры, владимир зеленский, новости, украина
Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией
Зеленский назвал даты нового раунда переговоров с Россией