Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-novykh-peregovorakh-s-rossiey--1153615627.html
Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией
Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией
Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T14:35
2026-03-02T14:35
россия
сша
переговоры
владимир зеленский
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_41c6da6c54a45ff7f5e40d7f5833dcf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта. По мнению главы киевского режима, из-за ближневосточных событий встреча может быть перенесена в Турцию или Швейцарию.Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны, заявлял ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.Предыдущий раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали срокиО чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в ЖеневеЗеленский снова попросил встречи с Путиным
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_208:48:1280:852_1920x0_80_0_0_c4f04a54bafd1cd553fd0ac5a577962b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, переговоры, владимир зеленский, новости, украина
Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией

Зеленский назвал даты нового раунда переговоров с Россией

14:35 02.03.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта.

"Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Она планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто ее не отменил", – цитирует его заявление украинским изданиям РИА Новости.

По мнению главы киевского режима, из-за ближневосточных событий встреча может быть перенесена в Турцию или Швейцарию.
Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны, заявлял ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
Предыдущий раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки
О чем договорились Россия и Украина в первый день переговоров в Женеве
Зеленский снова попросил встречи с Путиным
 
РоссияСШАПереговорыВладимир ЗеленскийНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22В Севастополе "застройщик" ответит за хищение 20 миллионов рублей
17:07Часть Белогорского района Крыма обесточена
16:57Это не Ирак: на каких условиях США закончат операцию в Иране
16:43Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана
16:23Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений
16:11Детей из Украины будут эвакуировать без согласия родителей - указ
15:55Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара
15:48Офис телеканала RT в Тегеране пострадал от обстрелов
15:39Как долго может продержаться Иран под ударами США и Израиля
15:31Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ
15:16Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м
15:05Путин обсудил трагические события в Иране с лидером ОАЭ
14:46Как будет развиваться конфликт США и Израиля с Ираном – прогноз
14:35Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией
14:24Крымчан предупредили об активизации клещей
14:15Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
Лента новостейМолния