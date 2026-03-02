Рейтинг@Mail.ru
Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления
Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления
Военная операция против Ирана может длиться дольше первоначальных заявленных четырех-пяти недель. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в Белом... РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Военная операция против Ирана может длиться дольше первоначальных заявленных четырех-пяти недель. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в Белом доме во время церемонии награждения ветеранов. О главных заявлениях президента США – в материале РИА Новости Крым.Кроме того, Трамп уточнил, что операция против Ирана "не наскучит ему через неделю, другую, потому что ничего в этом скучного нет".По словам президента США, американские военные за время операции потопили уже десять иранских кораблей. "Мы вывели из строя уже десять кораблей (Ирана – ред.). Они покоятся на морском дне", – сказал он.По словам Трампа, США "уничтожают ракетные возможности Ирана ежечасно". При этом он признал, что Тегеран производит "совершенно новые ракеты" и делает их "довольно хорошими".
Новости
дональд трамп, сша, иран, обострение между ираном и сша, новости
Материал дополняется
Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления

Главные заявления Трампа по ситуации в Иране

20:09 02.03.2026 (обновлено: 20:20 02.03.2026)
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Военная операция против Ирана может длиться дольше первоначальных заявленных четырех-пяти недель. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в Белом доме во время церемонии награждения ветеранов. О главных заявлениях президента США – в материале РИА Новости Крым.
"Сначала мы думали, что это займет 4-5 недель, но у нас есть возможности для гораздо более длительного периода. Мы это сделаем", – цитирует РИА Новости американского лидера.
Кроме того, Трамп уточнил, что операция против Ирана "не наскучит ему через неделю, другую, потому что ничего в этом скучного нет".
По словам президента США, американские военные за время операции потопили уже десять иранских кораблей. "Мы вывели из строя уже десять кораблей (Ирана – ред.). Они покоятся на морском дне", – сказал он.
По словам Трампа, США "уничтожают ракетные возможности Ирана ежечасно". При этом он признал, что Тегеран производит "совершенно новые ракеты" и делает их "довольно хорошими".
 
Дональд ТрампСШАИранОбострение между Ираном и СШАНовости
 
