Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оставили без света больше 12 тысяч абонентов в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/vsu-ostavili-bez-sveta-bolshe-12-tysyach-abonentov-v-zaporozhskoy-oblasti-1153608148.html
ВСУ оставили без света больше 12 тысяч абонентов в Запорожской области
ВСУ оставили без света больше 12 тысяч абонентов в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.03.2026
ВСУ оставили без света больше 12 тысяч абонентов в Запорожской области
После атаки киевского режима в Запорожской области без света остались более 12 тысяч абонентов. Это жители трех муниципальных округов. Об этом в Telegram-канале РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T11:01
2026-03-02T11:01
евгений балицкий
запорожская область
отключение электроэнергии
атаки всу
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. После атаки киевского режима в Запорожской области без света остались более 12 тысяч абонентов. Это жители трех муниципальных округов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.По информации руководителя, отключение электроснабжения затронуло значительную часть Токмакского, Васильевского и Пологовского муниципальных округов.Работы осложняются опасностью атак БПЛА, часть оборудования находится на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории. Эти работы ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами РФ, уточнил глава региона."Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения держу на личном контроле. Энергетики работают в усиленном режиме", – подчеркнул Евгений Балицкий.Накануне ночью сообщалось, что в Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Также в Красногвардейском районе частично были обесточены восемь сел района. Через два часа помощник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что электроснабжение в Крыму полностью восстановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажкаСитуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут светВ Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_f041ff7dae77e32078919ff88af0035d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, запорожская область, отключение электроэнергии, атаки всу, обстрелы всу, новости
ВСУ оставили без света больше 12 тысяч абонентов в Запорожской области

В Запорожской области обесточены 12 тысяч абонентов после атаки ВСУ – Балицкий

11:01 02.03.2026
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. После атаки киевского режима в Запорожской области без света остались более 12 тысяч абонентов. Это жители трех муниципальных округов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атаки противника по энергетической инфраструктуре региона без электричества остались более 12 тысяч абонентов", – сказано в сообщении.
По информации руководителя, отключение электроснабжения затронуло значительную часть Токмакского, Васильевского и Пологовского муниципальных округов.
Работы осложняются опасностью атак БПЛА, часть оборудования находится на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории. Эти работы ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами РФ, уточнил глава региона.
"Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения держу на личном контроле. Энергетики работают в усиленном режиме", – подчеркнул Евгений Балицкий.
Накануне ночью сообщалось, что в Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Также в Красногвардейском районе частично были обесточены восемь сел района. Через два часа помощник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что электроснабжение в Крыму полностью восстановлено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка
Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут свет
В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьОтключение электроэнергииАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
13:35Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
13:28На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
13:11Иран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху - КСИР
13:09Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление
12:50Переговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока
12:42В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУ
12:40Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны
12:27Серия землетрясений произошла в Турции
12:20В России назвали единственную цель ударов США и Израиля по Ирану
12:10Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота
12:06Три населенных пункта перешли под контроль армии России
11:53Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
11:39Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб
11:29Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
11:24Керчь и Ялта частично обесточены
11:20Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт
Лента новостейМолния