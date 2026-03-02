https://crimea.ria.ru/20260302/vsu-ostavili-bez-sveta-bolshe-12-tysyach-abonentov-v-zaporozhskoy-oblasti-1153608148.html

ВСУ оставили без света больше 12 тысяч абонентов в Запорожской области

2026-03-02T11:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. После атаки киевского режима в Запорожской области без света остались более 12 тысяч абонентов. Это жители трех муниципальных округов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.По информации руководителя, отключение электроснабжения затронуло значительную часть Токмакского, Васильевского и Пологовского муниципальных округов.Работы осложняются опасностью атак БПЛА, часть оборудования находится на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории. Эти работы ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами РФ, уточнил глава региона."Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения держу на личном контроле. Энергетики работают в усиленном режиме", – подчеркнул Евгений Балицкий.Накануне ночью сообщалось, что в Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Также в Красногвардейском районе частично были обесточены восемь сел района. Через два часа помощник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что электроснабжение в Крыму полностью восстановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажкаСитуация в Белгороде после атаки ВСУ – когда дадут светВ Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование

