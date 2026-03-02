Рейтинг@Mail.ru
Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве
Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве
РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T08:47
2026-03-02T08:47
Наталья Дрёмова.95 лет назад родился Михаил Горбачев – последний Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, первый и последний президент СССР. Некоторые события "горбачевских времен" крымчане никогда не забудут. Например, пустые полки магазинов, вырубленные виноградники, первые кооперативы, "разоблачительные" статьи в газетах. Чем жил тогда полуостров? Об этом – в материале РИА Новости Крым.1985-й: борьба с "зеленым змием" и энергокризис– Весной полуостров продолжает переживать энергокризис. Почти 90% энергии поставлялось с территории Украины. Люди узнали словосочетание "веерные отключения". СМИ заполнены призывами экономить электричество.– Крымчане узнают, что существует такое явление как наркомания. Теперь об этом можно открыто говорить, в местной прессе появляются первые статьи о пагубном пристрастии.– В июне-октябре самая "горячая" тема – сражение с "зеленым змием". Это реакция на указ от 7 мая 1985 года "О мерах по преодолению пьянства…" Идут публичные суды над теми, кто уличен в самогоноварении, сбыте самодельного алкоголя, в распитии алкоголя на рабочем месте. Дни рождения, которые отмечаются с коллегами на работе, становятся безалкогольными. ЗАГСы рапортуют о первых безалкогольных свадьбах. В Севастополе открывается первый безалкогольный бар "Искринка". К обеду у винных магазинов собираются гигантские очереди: торговать алкоголем теперь можно только с 14 до 19 часов.– В Крыму организованы экспериментальные хозяйства по разведению мидий: в Керченском проливе, бухте Капсель (Судак), Ласпи-Батилимане (Севастополь).– Крымская АЭС, возводимая в поселке Щелкино, получает официальный статус всесоюзной комсомольской стройки.1986-й: "шмурдяк" и частушки про Горбачева– Закончено строительство Керченского стационарного водохранилища.– Симферопольский опытно-экспериментальный винзавод № 1 разработал рецептуры плодово-ягодных вин. Их изготавливают из некондиционных черешни, вишни, абрикосов, персиков, алычи. В народе новая продукция получает название "шмурдяк".– 10 июня в Симферополе начался открытый судебный процесс над нацистским преступником, уроженцем Джанкоя Федором Федоренко. Он – первый коллаборационист, выданный США в СССР. Семья Федоренко, ничего не знавшая о нем долгие годы, отрекается от преступника. Федоренко приговорен к расстрелу.– Крым, долгое время бывший "витриной" благополучия, начинает испытывать трудности с продуктами. Здесь, в отличие от других регионов, в свободной продаже есть мясо (с костью по 1,95 руб. и мякоть по 3,3 руб.), куры, субпродукты. А вот за сливочным маслом, молочными продуктами и вареной колбасой очереди выстраиваются к открытию магазинов.– В обстановке гласности по Крыму расходятся частушки про Михаила Горбачева и его жену. Но в народе образ главы государства формируется в целом позитивный: молодой, энергичный, открытый, часто "выходит в люди".1987-й: вопрос о передаче Крыма в состав РСФСР и вырубка виноградников– В июле и августе на Политбюро Михаил Горбачев дважды выносит вопрос о передаче Крыма в состав РСФСР. Активных возражений нет, но большинство участников заседаний считают, что торопиться некуда.– Разворачивается вырубка крымских виноградников. В угоду партийной линии о борьбе с алкоголизмом уничтожаются плантации с уникальными лозами. Виноградари в ужасе: в результате кампании исчезают редкие селекционные сорта винограда.– Впервые милиция задержала сатанистов. "Мода" на символику, книги, ритуалы, захватывает все больше неприкаянных подростков. В октябре в Симферополе арестованы несколько ребят 16-17 лет, заподозренных в ритуальном убийстве девушки.– 24 декабря 1987 года вышло постановление Совмина СССР "Об ограничении прописки граждан в некоторых населенных пунктах Крымской области и Краснодарского Края". Эта мера должна препятствовать массовому возвращению крымских татар на полуостров. С лета, после активизации протестов с требованиями о репатриации, ручеек возвращающихся вырос. Их не прописывают, отказываются заверять сделки о продаже недвижимости. Цены на дома растут.– В ноябре-декабре в Ялте снимают культовый фильм "Асса".1988-й: таран американских кораблей у берегов Крыма и талоны на сахар– Крымские предприятия учатся жить в духе эпохи. С 1 января вступил в силу закон о государственном предприятии. Теперь они должны жить на полном хозрасчете, самофинансировании и самоуправлении. Первый год такого хозяйствования для многих обернулся провалом планов по развитию и выпуску продукции.– 12 февраля к берегам Крыма подошли американские корабли: ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" из состава 6-го флота США. В территориальные воды СССР американцы вошли, проигнорировав предупреждения советских сторожевых кораблей. Катера "Беззаветный" и СКР-6 разрешения на применение оружия не получили, поэтому таранили американские корабли. Сторожевик "Беззаветный" сломал "Йорктауну" ракетный комплекс, контейнеры пусковых установок, вертолетную площадку. Только после этого американские корабли развернулись, чтобы покинуть воды СССР.– Стремительно пустеющие полки магазинов породили криминальный бизнес: кражи скота. Дешевое мясо преступники продавали через посредников. Впервые задержана такая группа, на счету которой было 24 эпизода краж.– Достроена государственная дача № 11, она же объект "Заря" в Форосе. Место для новой госдачи выбрал лично Михаил Горбачев. Главный корпус из трех этажей, отдельно выстроен центр досуга с кинозалом, тренажеркой, сауной, бильярдной. Есть вертолетная площадка, номера для гостей и персонала. Здесь, в Форосе, Михаила Горбачева и его близких изолируют во время августовского путча 1991 года.– В Крыму вводятся талоны на сахар. Каждому жителю положено полтора кило "сладкого счастья", летом паек увеличивается до 2 килограммов в месяц.1989-й: конкурсы красоты и американские корабли в Севастополе– В январе в Крыму проходит подготовка к третьему туру конкурса красоты "Подмосковная красавица". Вдохновившись "нашествием красавиц", крымские шоумены объявляют о подготовке регионального конкурса "Крымская русалочка".– Принято окончательное решение отказаться от пуска Крымской атомной станции, несмотря на ее почти полную готовность. Экологи и общественники настаивают на том, что АЭС находится в сейсмоопасной зоне, поэтому велика вероятность катастрофы.– Ялту в июне потрясло невиданное преступление. Две девочки отправились к озеру у Поляны сказок и не вернулись домой. Через три недели в озере нашли останки одной из них с огнестрельными ранениями. Позже там же было обнаружено тело другой, со сквозным ранением головы. Обе девочки были изнасилованы. Через год дело приостановили, а в 2007 году прекратили в связи с истечением срока давности.– В августе открылись первые на полуострове детдома семейного типа: "Аистенок-1" и "Аистенок-2". При такой форме семейного воспитания родителям-воспитателям государство предоставляло жилье из расчета на всех подопечных и платило зарплату. "Пионерами" нового начинания стали симферопольские семьи Кожухаровых и Горелкиных.– С 4 по 8 августа в Севастополь зашли американские корабли. Ракетный фрегат Kauffman и ракетный крейсер Thomas S. Gates прибыли по приглашению Горбачева. Идея визита в закрытый военный город возникла во время июньской встречи с президентом США Рональдом Рейганом. Севастопольцы американцев встретили дружелюбно, для моряков были организованы экскурсии по городу.1990-й: крушение самолета-ракетоносца и талоны на мыло– 21 мая военный самолет-ракетоносец взлетел с аэродрома в Октябрьском, через семь минут передал сообщение о пожаре правого двигателя. Над поселком Зуя Белогорского района летчики катапультировались, штурман погиб. Горящие обломки самолета упали у поселка. При взрыве кислородного баллона получили травмы трое школьников, прибежавших к месту ЧП, один местный житель погиб.– Юная ялтинская поэтесса Ника Турбина уезжает из СССР в Лозанну по приглашению швейцарского психиатра Джованни Мастропаоло. У них роман: ей 16 лет, ему 76.– Введены талоны на моющие средства – мыло и стиральный порошок. Мясо исчезает из свободной продажи.– В Феодосии готовится забастовка… учителей. Ее анонсировал городской профсоюз работников народного образования. Педагоги требуют повышения зарплат и обеспечения продуктами и жильем. Власти города приняли компромиссные меры: зарплаты немного повысили, ввели "пайки" из продуктов и промтоваров. И выделили самым нуждающимся учителям квартиры, садовые участки, землю под индивидуальное строительство.– На пике мода на все сверхъестественное. Маги, ведьмы, колдуны, эзотерики устраивают в Крыму лагеря с программами "просвещения", на которые стекаются адепты со всей страны. Среди прочих "мест силы" в чести у эзотериков Мангуп. Беременным советуют окунаться в "купель мангупского князя", которой назначена каменная поилка для скота.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве

События "горбачевских времен" глазами крымчан – ко дню рождения последнего Генсека ЦК КПСС

08:47 02.03.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции после подавления августовского путча. Выставочный фонд.
Президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции после подавления августовского путча. Выставочный фонд. - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Наталья Дрёмова.
95 лет назад родился Михаил Горбачев – последний Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, первый и последний президент СССР. Некоторые события "горбачевских времен" крымчане никогда не забудут. Например, пустые полки магазинов, вырубленные виноградники, первые кооперативы, "разоблачительные" статьи в газетах. Чем жил тогда полуостров? Об этом – в материале РИА Новости Крым.

1985-й: борьба с "зеленым змием" и энергокризис

– Весной полуостров продолжает переживать энергокризис. Почти 90% энергии поставлялось с территории Украины. Люди узнали словосочетание "веерные отключения". СМИ заполнены призывами экономить электричество.
– Крымчане узнают, что существует такое явление как наркомания. Теперь об этом можно открыто говорить, в местной прессе появляются первые статьи о пагубном пристрастии.
– В июне-октябре самая "горячая" тема – сражение с "зеленым змием". Это реакция на указ от 7 мая 1985 года "О мерах по преодолению пьянства…" Идут публичные суды над теми, кто уличен в самогоноварении, сбыте самодельного алкоголя, в распитии алкоголя на рабочем месте. Дни рождения, которые отмечаются с коллегами на работе, становятся безалкогольными. ЗАГСы рапортуют о первых безалкогольных свадьбах. В Севастополе открывается первый безалкогольный бар "Искринка". К обеду у винных магазинов собираются гигантские очереди: торговать алкоголем теперь можно только с 14 до 19 часов.
– В Крыму организованы экспериментальные хозяйства по разведению мидий: в Керченском проливе, бухте Капсель (Судак), Ласпи-Батилимане (Севастополь).
– Крымская АЭС, возводимая в поселке Щелкино, получает официальный статус всесоюзной комсомольской стройки.
1986-й: "шмурдяк" и частушки про Горбачева

– Закончено строительство Керченского стационарного водохранилища.
– Симферопольский опытно-экспериментальный винзавод № 1 разработал рецептуры плодово-ягодных вин. Их изготавливают из некондиционных черешни, вишни, абрикосов, персиков, алычи. В народе новая продукция получает название "шмурдяк".
– 10 июня в Симферополе начался открытый судебный процесс над нацистским преступником, уроженцем Джанкоя Федором Федоренко. Он – первый коллаборационист, выданный США в СССР. Семья Федоренко, ничего не знавшая о нем долгие годы, отрекается от преступника. Федоренко приговорен к расстрелу.
© РИА Новости . Борис Приходько / Перейти в фотобанкСуд над военным преступником Федором Федоренко
Суд над военным преступником Федором Федоренко - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Борис Приходько
Перейти в фотобанк
Суд над военным преступником Федором Федоренко
– Крым, долгое время бывший "витриной" благополучия, начинает испытывать трудности с продуктами. Здесь, в отличие от других регионов, в свободной продаже есть мясо (с костью по 1,95 руб. и мякоть по 3,3 руб.), куры, субпродукты. А вот за сливочным маслом, молочными продуктами и вареной колбасой очереди выстраиваются к открытию магазинов.
– В обстановке гласности по Крыму расходятся частушки про Михаила Горбачева и его жену. Но в народе образ главы государства формируется в целом позитивный: молодой, энергичный, открытый, часто "выходит в люди".
1987-й: вопрос о передаче Крыма в состав РСФСР и вырубка виноградников

– В июле и августе на Политбюро Михаил Горбачев дважды выносит вопрос о передаче Крыма в состав РСФСР. Активных возражений нет, но большинство участников заседаний считают, что торопиться некуда.
– Разворачивается вырубка крымских виноградников. В угоду партийной линии о борьбе с алкоголизмом уничтожаются плантации с уникальными лозами. Виноградари в ужасе: в результате кампании исчезают редкие селекционные сорта винограда.
– Впервые милиция задержала сатанистов. "Мода" на символику, книги, ритуалы, захватывает все больше неприкаянных подростков. В октябре в Симферополе арестованы несколько ребят 16-17 лет, заподозренных в ритуальном убийстве девушки.
– 24 декабря 1987 года вышло постановление Совмина СССР "Об ограничении прописки граждан в некоторых населенных пунктах Крымской области и Краснодарского Края". Эта мера должна препятствовать массовому возвращению крымских татар на полуостров. С лета, после активизации протестов с требованиями о репатриации, ручеек возвращающихся вырос. Их не прописывают, отказываются заверять сделки о продаже недвижимости. Цены на дома растут.
– В ноябре-декабре в Ялте снимают культовый фильм "Асса".
1988-й: таран американских кораблей у берегов Крыма и талоны на сахар

– Крымские предприятия учатся жить в духе эпохи. С 1 января вступил в силу закон о государственном предприятии. Теперь они должны жить на полном хозрасчете, самофинансировании и самоуправлении. Первый год такого хозяйствования для многих обернулся провалом планов по развитию и выпуску продукции.
– 12 февраля к берегам Крыма подошли американские корабли: ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" из состава 6-го флота США. В территориальные воды СССР американцы вошли, проигнорировав предупреждения советских сторожевых кораблей. Катера "Беззаветный" и СКР-6 разрешения на применение оружия не получили, поэтому таранили американские корабли. Сторожевик "Беззаветный" сломал "Йорктауну" ракетный комплекс, контейнеры пусковых установок, вертолетную площадку. Только после этого американские корабли развернулись, чтобы покинуть воды СССР.
– Стремительно пустеющие полки магазинов породили криминальный бизнес: кражи скота. Дешевое мясо преступники продавали через посредников. Впервые задержана такая группа, на счету которой было 24 эпизода краж.
– Достроена государственная дача № 11, она же объект "Заря" в Форосе. Место для новой госдачи выбрал лично Михаил Горбачев. Главный корпус из трех этажей, отдельно выстроен центр досуга с кинозалом, тренажеркой, сауной, бильярдной. Есть вертолетная площадка, номера для гостей и персонала. Здесь, в Форосе, Михаила Горбачева и его близких изолируют во время августовского путча 1991 года.
– В Крыму вводятся талоны на сахар. Каждому жителю положено полтора кило "сладкого счастья", летом паек увеличивается до 2 килограммов в месяц.
1989-й: конкурсы красоты и американские корабли в Севастополе

– В январе в Крыму проходит подготовка к третьему туру конкурса красоты "Подмосковная красавица". Вдохновившись "нашествием красавиц", крымские шоумены объявляют о подготовке регионального конкурса "Крымская русалочка".
– Принято окончательное решение отказаться от пуска Крымской атомной станции, несмотря на ее почти полную готовность. Экологи и общественники настаивают на том, что АЭС находится в сейсмоопасной зоне, поэтому велика вероятность катастрофы.
– Ялту в июне потрясло невиданное преступление. Две девочки отправились к озеру у Поляны сказок и не вернулись домой. Через три недели в озере нашли останки одной из них с огнестрельными ранениями. Позже там же было обнаружено тело другой, со сквозным ранением головы. Обе девочки были изнасилованы. Через год дело приостановили, а в 2007 году прекратили в связи с истечением срока давности.
– В августе открылись первые на полуострове детдома семейного типа: "Аистенок-1" и "Аистенок-2". При такой форме семейного воспитания родителям-воспитателям государство предоставляло жилье из расчета на всех подопечных и платило зарплату. "Пионерами" нового начинания стали симферопольские семьи Кожухаровых и Горелкиных.
– С 4 по 8 августа в Севастополь зашли американские корабли. Ракетный фрегат Kauffman и ракетный крейсер Thomas S. Gates прибыли по приглашению Горбачева. Идея визита в закрытый военный город возникла во время июньской встречи с президентом США Рональдом Рейганом. Севастопольцы американцев встретили дружелюбно, для моряков были организованы экскурсии по городу.
© РИА Новости . Вячеслав Киселев / Перейти в фотобанкВизит кораблей военно-морских сил США в Севастополь Украинской ССР
Визит кораблей военно-морских сил США в Севастополь Украинской ССР - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Вячеслав Киселев
Перейти в фотобанк
Визит кораблей военно-морских сил США в Севастополь Украинской ССР

1990-й: крушение самолета-ракетоносца и талоны на мыло

– 21 мая военный самолет-ракетоносец взлетел с аэродрома в Октябрьском, через семь минут передал сообщение о пожаре правого двигателя. Над поселком Зуя Белогорского района летчики катапультировались, штурман погиб. Горящие обломки самолета упали у поселка. При взрыве кислородного баллона получили травмы трое школьников, прибежавших к месту ЧП, один местный житель погиб.
– Юная ялтинская поэтесса Ника Турбина уезжает из СССР в Лозанну по приглашению швейцарского психиатра Джованни Мастропаоло. У них роман: ей 16 лет, ему 76.
– Введены талоны на моющие средства – мыло и стиральный порошок. Мясо исчезает из свободной продажи.
– В Феодосии готовится забастовка… учителей. Ее анонсировал городской профсоюз работников народного образования. Педагоги требуют повышения зарплат и обеспечения продуктами и жильем. Власти города приняли компромиссные меры: зарплаты немного повысили, ввели "пайки" из продуктов и промтоваров. И выделили самым нуждающимся учителям квартиры, садовые участки, землю под индивидуальное строительство.
– На пике мода на все сверхъестественное. Маги, ведьмы, колдуны, эзотерики устраивают в Крыму лагеря с программами "просвещения", на которые стекаются адепты со всей страны. Среди прочих "мест силы" в чести у эзотериков Мангуп. Беременным советуют окунаться в "купель мангупского князя", которой назначена каменная поилка для скота.
