Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК
Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК
Два водителя и пассажир получили травмы в ДТП на трассе Ялта – Севастополь: одна легковушка въехала в другую, а та – в отбойник. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Два водителя и пассажир получили травмы в ДТП на трассе Ялта – Севастополь: одна легковушка въехала в другую, а та – в отбойник. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.Авария произошла в понедельник на трассе Ялта-Севастополь, уточнили в ведомстве.В результате таких столкновений оба водителя, а также 59-летний пассажир автомобиля Smart с различными травмами госпитализированы в больницу.Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, добавили в Госавтоинспекции.Ранее в понедельник сообщалось, что в Саксом районе полуострова отечественная легковушка врезалась в иномарку. В результате пострадали четыре человека, двое из них – дети. Также сообщалось, что за неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельные аварии в Крыму - ГАИ назвала их главные причиныЧетыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в СимферополеВ Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
