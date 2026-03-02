Веселый Пурим – история и значение праздника

https://crimea.ria.ru/20260302/veselyy-purim--istoriya-i-znachenie-prazdnika-1153551985.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Так сложилось, что все праздники еврейского народа – праздники религиозные. Один из самых веселых – Пурим, который в этом году отмечается 2 марта. Все евреи мира отмечают этот день как дату избавления от тотального уничтожения еврейского народа.Жили в Персии в 5 веке до нашей эры Ксеркс, которого евреи называли Ахашверош, и его верный любимый поданный Аман. Женой Ксеркса стала Эсфирь – племянница и воспитанница еврея Мордехая, который однажды спас царю жизнь.Но Аману очень не нравилось, что Мордехай не склоняется перед ним. Он плел интриги и в конце концов добился согласия царя на уничтожение всего еврейского народа."И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить" – так гласит библейская книга Есфири, которую обязательно читают в этот день евреи.Заступиться перед царем за весь еврейский народ Мордехай попросил Эсфирь. И она, нарушив все правила этикета, что грозило ей лишением жизни, явилась к царю без приглашения и убедила его посетить приготовленный ею пир, во время которого и обратилась с просьбой о защите евреев. Узнав всю правду, Ксеркс приказал повесить Амана на той же виселице, которую тот приготовил для Мордехая.Поскольку царские указы в ту пору не подлежали отмене, по городам и весям разослали новый указ, который давал евреям право встать на защиту своей жизни и имущества.Главная часть празднования – публичное чтение книги Есфири во время вечерней и утренней молитвы в синагоге.Во время чтения свитка при произнесении чтецом имени Амана, присутствующие поднимают шум топаньем ног, свистом и специальными трещотками, выражая ненависть и презрение к злодею.Пурим – праздник веселья. Во время его угощают друг друга сладостями, пекут особое треугольное печенье, которое носит название "Уши Амана". Также пьют вино. Иногда без меры, что дозволяется только раз в году.Существуют также так называемые местные Пуримы, которые празднует та или иная еврейская община в честь своего чудесного спасения. Например, Пурим евреев города Сарагоса, местный Пурим Алжира, Египта и так далее.Он рассказывает, что в отношении иудеев Севастополя были неоднократные антисемитские выпады, что было очень некомфортно.Крым – один из самых многонациональных регионов России. Много веков народы сосуществуют на нашем маленьком полуострове, культура добрососедства здесь у людей в крови: мусульмане дарят православным на Пасху куличи, а восточный новый год празднуют вместе русские, немцы и украинцы. Узнать больше о самых веселых и важных датах народов Крыма позволит новый проект "Праздники народов Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

