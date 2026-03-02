https://crimea.ria.ru/20260302/veselyy-purim--istoriya-i-znachenie-prazdnika-1153551985.html
Веселый Пурим – история и значение праздника
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Так сложилось, что все праздники еврейского народа – праздники религиозные. Один из самых веселых – Пурим, который в этом году отмечается 2 марта. Все евреи мира отмечают этот день как дату избавления от тотального уничтожения еврейского народа.
Жили в Персии в 5 веке до нашей эры Ксеркс, которого евреи называли Ахашверош, и его верный любимый поданный Аман. Женой Ксеркса стала Эсфирь – племянница и воспитанница еврея Мордехая, который однажды спас царю жизнь.
"Все евреи на тот момент думали, что если от них во власти жена царя и его приближенный Мордехай, то это самое лучшее время для евреев, что все им нипочем", – рассказывает предысторию праздника корреспонденту РИА Новости Крым
раввин Севастополя Биньямин Вольф.
Но Аману очень не нравилось, что Мордехай не склоняется перед ним. Он плел интриги и в конце концов добился согласия царя на уничтожение всего еврейского народа.
"И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить" – так гласит библейская книга Есфири, которую обязательно читают в этот день евреи.
"Аман был в нашем понимании хуже Гитлера, потому что он создал очень умный план физически уничтожить всех евреев в мире таким образом, что любой человек, кто убьет еврея, будет владеть его имуществом. Все евреи жили в страхе. То есть фактически это должен был быть первый Холокост", – продолжает раввин.
Заступиться перед царем за весь еврейский народ Мордехай попросил Эсфирь. И она, нарушив все правила этикета, что грозило ей лишением жизни, явилась к царю без приглашения и убедила его посетить приготовленный ею пир, во время которого и обратилась с просьбой о защите евреев. Узнав всю правду, Ксеркс приказал повесить Амана на той же виселице, которую тот приготовил для Мордехая.
Поскольку царские указы в ту пору не подлежали отмене, по городам и весям разослали новый указ, который давал евреям право встать на защиту своей жизни и имущества.
"И самый грустный день для евреев стал самым радостным. Это был наш день Победы", – сравнивает раввин Биньямин Вольф произошедшие в древние времена события.
Главная часть празднования – публичное чтение книги Есфири во время вечерней и утренней молитвы в синагоге.
"Большое благо слушать этот свиток с начала до конца. Потому что в иудаизме мы считаем, что та энергия, которая спасла евреев тысячелетия назад, не исчезла. Если кто-то хочет получить такое же спасение в своей личной жизни в течение года, он должен слышать свиток Эстер именно в день спасения евреев", – считает раввин.
Во время чтения свитка при произнесении чтецом имени Амана, присутствующие поднимают шум топаньем ног, свистом и специальными трещотками, выражая ненависть и презрение к злодею.
Пурим – праздник веселья. Во время его угощают друг друга сладостями, пекут особое треугольное печенье, которое носит название "Уши Амана". Также пьют вино. Иногда без меры, что дозволяется только раз в году.
"В этот день каждый должен одарить двух бедных людей деньгами, чтобы они тоже обрадовались в этот день. Дарят друг другу подарки со всякой вкусной едой, делают пир, приглашают всех и угощают. В том числе пиры делают в синагогах", – рассказал раввин о традициях.
Существуют также так называемые местные Пуримы, которые празднует та или иная еврейская община в честь своего чудесного спасения. Например, Пурим евреев города Сарагоса, местный Пурим Алжира, Египта и так далее.
"Чудеса на праздник Пурим – это частая история. И для нас, как евреев, живущих в Крыму, 18 марта 2014 года было личное чудо", – делится мнением раввин.
Он рассказывает, что в отношении иудеев Севастополя были неоднократные антисемитские выпады, что было очень некомфортно.
"Были протесты против строительства синагоги. Но в 2014 году к евреям в Крыму отношение поменялось. То есть случился наш севастопольский местный Пурим", – убежден собеседник.
Крым – один из самых многонациональных регионов России. Много веков народы сосуществуют на нашем маленьком полуострове, культура добрососедства здесь у людей в крови: мусульмане дарят православным на Пасху куличи, а восточный новый год празднуют вместе русские, немцы и украинцы. Узнать больше о самых веселых и важных датах народов Крыма позволит новый проект "Праздники народов Крыма".
