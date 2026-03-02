Рейтинг@Mail.ru
Веселый Пурим – история и значение праздника - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260302/veselyy-purim--istoriya-i-znachenie-prazdnika-1153551985.html
Веселый Пурим – история и значение праздника
Веселый Пурим – история и значение праздника - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Веселый Пурим – история и значение праздника
Так сложилось, что все праздники еврейского народа – праздники религиозные. Один из самых веселых – Пурим, который в этом году отмечается 2 марта. Все евреи... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T10:35
2026-03-02T10:40
праздники народов крыма
евреи
крым
традиции
история
праздники и памятные даты
крым многонациональный
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153563047_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa68747e4c60a18a6e592c82866d7ab0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Так сложилось, что все праздники еврейского народа – праздники религиозные. Один из самых веселых – Пурим, который в этом году отмечается 2 марта. Все евреи мира отмечают этот день как дату избавления от тотального уничтожения еврейского народа.Жили в Персии в 5 веке до нашей эры Ксеркс, которого евреи называли Ахашверош, и его верный любимый поданный Аман. Женой Ксеркса стала Эсфирь – племянница и воспитанница еврея Мордехая, который однажды спас царю жизнь.Но Аману очень не нравилось, что Мордехай не склоняется перед ним. Он плел интриги и в конце концов добился согласия царя на уничтожение всего еврейского народа."И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить" – так гласит библейская книга Есфири, которую обязательно читают в этот день евреи.Заступиться перед царем за весь еврейский народ Мордехай попросил Эсфирь. И она, нарушив все правила этикета, что грозило ей лишением жизни, явилась к царю без приглашения и убедила его посетить приготовленный ею пир, во время которого и обратилась с просьбой о защите евреев. Узнав всю правду, Ксеркс приказал повесить Амана на той же виселице, которую тот приготовил для Мордехая.Поскольку царские указы в ту пору не подлежали отмене, по городам и весям разослали новый указ, который давал евреям право встать на защиту своей жизни и имущества.Главная часть празднования – публичное чтение книги Есфири во время вечерней и утренней молитвы в синагоге.Во время чтения свитка при произнесении чтецом имени Амана, присутствующие поднимают шум топаньем ног, свистом и специальными трещотками, выражая ненависть и презрение к злодею.Пурим – праздник веселья. Во время его угощают друг друга сладостями, пекут особое треугольное печенье, которое носит название "Уши Амана". Также пьют вино. Иногда без меры, что дозволяется только раз в году.Существуют также так называемые местные Пуримы, которые празднует та или иная еврейская община в честь своего чудесного спасения. Например, Пурим евреев города Сарагоса, местный Пурим Алжира, Египта и так далее.Он рассказывает, что в отношении иудеев Севастополя были неоднократные антисемитские выпады, что было очень некомфортно.Крым – один из самых многонациональных регионов России. Много веков народы сосуществуют на нашем маленьком полуострове, культура добрососедства здесь у людей в крови: мусульмане дарят православным на Пасху куличи, а восточный новый год празднуют вместе русские, немцы и украинцы. Узнать больше о самых веселых и важных датах народов Крыма позволит новый проект "Праздники народов Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153563047_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_203617d964d25f28024786f22f189edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники народов крыма, евреи, крым, традиции, история, праздники и памятные даты, инфографика, крым многонациональный
Веселый Пурим – история и значение праздника

Крымские евреи считают 18 марта 2014 года своим местным Пуримом

10:35 02.03.2026 (обновлено: 10:40 02.03.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Так сложилось, что все праздники еврейского народа – праздники религиозные. Один из самых веселых – Пурим, который в этом году отмечается 2 марта. Все евреи мира отмечают этот день как дату избавления от тотального уничтожения еврейского народа.
Жили в Персии в 5 веке до нашей эры Ксеркс, которого евреи называли Ахашверош, и его верный любимый поданный Аман. Женой Ксеркса стала Эсфирь – племянница и воспитанница еврея Мордехая, который однажды спас царю жизнь.
"Все евреи на тот момент думали, что если от них во власти жена царя и его приближенный Мордехай, то это самое лучшее время для евреев, что все им нипочем", – рассказывает предысторию праздника корреспонденту РИА Новости Крым раввин Севастополя Биньямин Вольф.
Но Аману очень не нравилось, что Мордехай не склоняется перед ним. Он плел интриги и в конце концов добился согласия царя на уничтожение всего еврейского народа.
"И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить" – так гласит библейская книга Есфири, которую обязательно читают в этот день евреи.
"Аман был в нашем понимании хуже Гитлера, потому что он создал очень умный план физически уничтожить всех евреев в мире таким образом, что любой человек, кто убьет еврея, будет владеть его имуществом. Все евреи жили в страхе. То есть фактически это должен был быть первый Холокост", – продолжает раввин.
Заступиться перед царем за весь еврейский народ Мордехай попросил Эсфирь. И она, нарушив все правила этикета, что грозило ей лишением жизни, явилась к царю без приглашения и убедила его посетить приготовленный ею пир, во время которого и обратилась с просьбой о защите евреев. Узнав всю правду, Ксеркс приказал повесить Амана на той же виселице, которую тот приготовил для Мордехая.
Поскольку царские указы в ту пору не подлежали отмене, по городам и весям разослали новый указ, который давал евреям право встать на защиту своей жизни и имущества.

"И самый грустный день для евреев стал самым радостным. Это был наш день Победы", – сравнивает раввин Биньямин Вольф произошедшие в древние времена события.

Главная часть празднования – публичное чтение книги Есфири во время вечерней и утренней молитвы в синагоге.

"Большое благо слушать этот свиток с начала до конца. Потому что в иудаизме мы считаем, что та энергия, которая спасла евреев тысячелетия назад, не исчезла. Если кто-то хочет получить такое же спасение в своей личной жизни в течение года, он должен слышать свиток Эстер именно в день спасения евреев", – считает раввин.

Во время чтения свитка при произнесении чтецом имени Амана, присутствующие поднимают шум топаньем ног, свистом и специальными трещотками, выражая ненависть и презрение к злодею.
Пурим – праздник веселья. Во время его угощают друг друга сладостями, пекут особое треугольное печенье, которое носит название "Уши Амана". Также пьют вино. Иногда без меры, что дозволяется только раз в году.
Праздник Пурим - инфографикаПраздник Пурим - инфографика
"В этот день каждый должен одарить двух бедных людей деньгами, чтобы они тоже обрадовались в этот день. Дарят друг другу подарки со всякой вкусной едой, делают пир, приглашают всех и угощают. В том числе пиры делают в синагогах", – рассказал раввин о традициях.
Существуют также так называемые местные Пуримы, которые празднует та или иная еврейская община в честь своего чудесного спасения. Например, Пурим евреев города Сарагоса, местный Пурим Алжира, Египта и так далее.

"Чудеса на праздник Пурим – это частая история. И для нас, как евреев, живущих в Крыму, 18 марта 2014 года было личное чудо", – делится мнением раввин.

Он рассказывает, что в отношении иудеев Севастополя были неоднократные антисемитские выпады, что было очень некомфортно.
"Были протесты против строительства синагоги. Но в 2014 году к евреям в Крыму отношение поменялось. То есть случился наш севастопольский местный Пурим", – убежден собеседник.
Крым – один из самых многонациональных регионов России. Много веков народы сосуществуют на нашем маленьком полуострове, культура добрососедства здесь у людей в крови: мусульмане дарят православным на Пасху куличи, а восточный новый год празднуют вместе русские, немцы и украинцы. Узнать больше о самых веселых и важных датах народов Крыма позволит новый проект "Праздники народов Крыма".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПраздники народов КрымаЕвреиКрымТрадицииИсторияПраздники и памятные датыКрым многонациональный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
13:35Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
13:28На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
13:11Иран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху - КСИР
13:09Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление
12:50Переговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока
12:42В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУ
12:40Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны
12:27Серия землетрясений произошла в Турции
12:20В России назвали единственную цель ударов США и Израиля по Ирану
12:10Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота
12:06Три населенных пункта перешли под контроль армии России
11:53Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
11:39Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб
11:29Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
11:24Керчь и Ялта частично обесточены
11:20Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт
Лента новостейМолния