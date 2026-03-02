https://crimea.ria.ru/20260302/v-sevastopole-zastroyschik-otvetit-za-khischenie-20-millionov-rubley-1153623180.html

В Севастополе "застройщик" ответит за хищение 20 миллионов рублей

2026-03-02T17:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. За незаконную стройку и хищение 20 миллионов рублей у 11 вкладчиков в Севастополе перед судом ответит 49-летний обвиняемый. Об этом сообщили в городском Управлении МВД России.По версии следствия, с февраля 2020 года по март 2023 года 49-летний обвиняемый под предлогом продажи жилых помещений в строящихся домах обманом похитил более 20 миллионов рублей у 11 жителей Севастополя, Крыма, Нижегородской, Смоленской и Ростовской областей.Чтобы придать видимость законности своих действий, мужчина начал на участках строительные работы и предъявлял покупателям эскизные проекты домов с графическими материалами. В дальнейшем он заключал с гражданами предварительные договоры купли-продажи и получал от них денежные средства, уточнили в городской прокуратуре.И добавили, что введенные в заблуждение потерпевшие полагали, что станут собственниками квартир-студий. В действительности мужчина не собирался выполнять взятые на себя обязательства. Строительные работы он вел самовольно, в отсутствие разрешительной документации.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что двух крымчан отправили в колонию за незаконное завладение тремя квартирами общей стоимостью 11 миллионов рублей. Они в 2022-2023 годах путем оформления фиктивных сделок завладели тремя квартирами, расположенными в городах Феодосии и Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Эффект Долиной" или как приобрести недвижимость без рисковКрымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млнВ Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых

