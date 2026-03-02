В Севастополе выявили опасные игровые площадки
В Севастополе прокуратура выявила небезопасные детские игровые площадки у семи домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе у семи домов выявлены детские игровые площадки, построенные с нарушениями госстандартов, из-за чего возникает опасность травмирования детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Рейд по детским игровым площадкам провела прокуратура Нахимовского района города.
"Выявлены многочисленные нарушения госстандартов при эксплуатации игровых площадок у домов № 21А, 44Г, 44Д, 44Ж, 44И, 2А и 2Б на проспекте Победы. На площадках отсутствуют ударопоглощающее покрытие и маркировка игрового оборудования. Игровые элементы имеют шероховатые поверхности. Допущенные нарушения своевременно не устранены и создают опасность травмирования детей", – говорится в сообщении.
Исковое заявление о возложении на управляющую организацию обязанности привести детские площадки в соответствие с требованиями действующего законодательства направлено в суд и удовлетворено. Органы прокуратуры проконтролируют фактическое устранение нарушений, добавили в пресс-службе.
В середине февраля девочка травмировалась на детской площадке в Ялте. В ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация, что она на территории детской площадки упала с высоты, облокотившись на забор.
