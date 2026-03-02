https://crimea.ria.ru/20260302/v-sevastopole-vyyavili-opasnye-igrovye-ploschadki-1153620657.html

В Севастополе выявили опасные игровые площадки

В Севастополе выявили опасные игровые площадки - РИА Новости Крым, 02.03.2026

В Севастополе выявили опасные игровые площадки

В Севастополе у семи домов выявлены детские игровые площадки, построенные с нарушениями госстандартов, из-за чего возникает опасность травмирования детей. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T22:07

2026-03-02T22:07

2026-03-02T22:07

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

дети

прокуратура города севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153619863_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_d2abe2fd5fc7780f949e8f7242bc82e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе у семи домов выявлены детские игровые площадки, построенные с нарушениями госстандартов, из-за чего возникает опасность травмирования детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Рейд по детским игровым площадкам провела прокуратура Нахимовского района города.Исковое заявление о возложении на управляющую организацию обязанности привести детские площадки в соответствие с требованиями действующего законодательства направлено в суд и удовлетворено. Органы прокуратуры проконтролируют фактическое устранение нарушений, добавили в пресс-службе.В середине февраля девочка травмировалась на детской площадке в Ялте. В ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация, что она на территории детской площадки упала с высоты, облокотившись на забор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерьВ Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в судеВ детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, дети, прокуратура города севастополя