Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе выявили опасные игровые площадки - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/v-sevastopole-vyyavili-opasnye-igrovye-ploschadki-1153620657.html
В Севастополе выявили опасные игровые площадки
В Севастополе выявили опасные игровые площадки - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В Севастополе выявили опасные игровые площадки
В Севастополе у семи домов выявлены детские игровые площадки, построенные с нарушениями госстандартов, из-за чего возникает опасность травмирования детей. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T22:07
2026-03-02T22:07
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
дети
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153619863_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_d2abe2fd5fc7780f949e8f7242bc82e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе у семи домов выявлены детские игровые площадки, построенные с нарушениями госстандартов, из-за чего возникает опасность травмирования детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Рейд по детским игровым площадкам провела прокуратура Нахимовского района города.Исковое заявление о возложении на управляющую организацию обязанности привести детские площадки в соответствие с требованиями действующего законодательства направлено в суд и удовлетворено. Органы прокуратуры проконтролируют фактическое устранение нарушений, добавили в пресс-службе.В середине февраля девочка травмировалась на детской площадке в Ялте. В ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация, что она на территории детской площадки упала с высоты, облокотившись на забор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерьВ Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в судеВ детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153619863_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_f0c66b7a66a7b0bbe19ffe8b052059ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, дети, прокуратура города севастополя
В Севастополе выявили опасные игровые площадки

В Севастополе прокуратура выявила небезопасные детские игровые площадки у семи домов

22:07 02.03.2026
 
© Прокуратура СевастополяТравмоопасные детские площадки
Травмоопасные детские площадки
© Прокуратура Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе у семи домов выявлены детские игровые площадки, построенные с нарушениями госстандартов, из-за чего возникает опасность травмирования детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Рейд по детским игровым площадкам провела прокуратура Нахимовского района города.

"Выявлены многочисленные нарушения госстандартов при эксплуатации игровых площадок у домов № 21А, 44Г, 44Д, 44Ж, 44И, 2А и 2Б на проспекте Победы. На площадках отсутствуют ударопоглощающее покрытие и маркировка игрового оборудования. Игровые элементы имеют шероховатые поверхности. Допущенные нарушения своевременно не устранены и создают опасность травмирования детей", – говорится в сообщении.

© Прокуратура СевастополяТравмоопасные детские площадки
Травмоопасные детские площадки
© Прокуратура Севастополя
Травмоопасные детские площадки
Исковое заявление о возложении на управляющую организацию обязанности привести детские площадки в соответствие с требованиями действующего законодательства направлено в суд и удовлетворено. Органы прокуратуры проконтролируют фактическое устранение нарушений, добавили в пресс-службе.
В середине февраля девочка травмировалась на детской площадке в Ялте. В ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация, что она на территории детской площадки упала с высоты, облокотившись на забор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде
В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополядетиПрокуратура города Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
22:42Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
22:21В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
22:07В Севастополе выявили опасные игровые площадки
21:54Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
21:38Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
21:23В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
21:08Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
20:47Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
20:32Над Крымом отработала ПВО
20:09Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления
19:55Новые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в Крыму
19:40В Севастополе остановили морской транспорт
19:28Туризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованы
19:10Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение
18:52Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
18:34Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК
18:24Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской Аравии
18:10Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
18:01Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
Лента новостейМолния