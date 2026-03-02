Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
По госпрограмме развития Крыма и Севастополя, в севастопольском регионе построено 135 объектов с 2022 года. Об этом по итогам рабочей встречи с министром... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T21:23
2026-03-02T21:23
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
городская среда
благоустройство
национальный проект "инфраструктура для жизни"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153629154_0:133:1250:836_1920x0_80_0_0_7a3a9266705921f5c580e5fee4e2b475.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. По госпрограмме развития Крыма и Севастополя, в севастопольском регионе построено 135 объектов с 2022 года. Об этом по итогам рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, которая прошла в Москве, сообщил губернатор Михаил Развожаев.На встрече в центре внимания оказалась стройки в медицинском кластере Севастополя: больнице скорой медпомощи и нового корпуса онкодиспансера, обозначил губернатор, назвав эти объекты сложными и заверив, что контроль за работами ведется постоянный.Кроме того, обсудили реализацию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и создание комфортной среды, отметил губернатор.Ранее член ОП РФ от Севастополя, политконсультант Станислав Корякин заявил, что Крым и Севастополь стали своего рода витриной, демонстрирующей, как могут преображаться регионы при поддержке бизнеса в рамках успешно действующей государственной программы социально-экономического развития.В январе заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что благодаря реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя туристический поток на полуостров продолжает расти, в 2025 году в Крым приехали 7,4 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем в предыдущем. Также он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году, и на сегодня работа идет опережающими темпами.
севастополь
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), городская среда, благоустройство, национальный проект "инфраструктура для жизни"
В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития

В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития с 2022 года

21:23 02.03.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРабочая встреча Михаила Развожаева с Иреком Файзуллиным
Рабочая встреча Михаила Развожаева с Иреком Файзуллиным
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. По госпрограмме развития Крыма и Севастополя, в севастопольском регионе построено 135 объектов с 2022 года. Об этом по итогам рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, которая прошла в Москве, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Минстрой – наш ключевой партнер. С 2022 года ведомство координирует госпрограмму развития Крыма и Севастополя, с начала действия программы в Севастополе завершено уже 135 объектов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
На встрече в центре внимания оказалась стройки в медицинском кластере Севастополя: больнице скорой медпомощи и нового корпуса онкодиспансера, обозначил губернатор, назвав эти объекты сложными и заверив, что контроль за работами ведется постоянный.
Кроме того, обсудили реализацию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и создание комфортной среды, отметил губернатор.

"В этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" мы приведем в порядок 22 общественные территории", – пообещал глава города, поблагодарив за конструктивный диалог и поддержку городских проектов.

Ранее член ОП РФ от Севастополя, политконсультант Станислав Корякин заявил, что Крым и Севастополь стали своего рода витриной, демонстрирующей, как могут преображаться регионы при поддержке бизнеса в рамках успешно действующей государственной программы социально-экономического развития.
В январе заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что благодаря реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя туристический поток на полуостров продолжает расти, в 2025 году в Крым приехали 7,4 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем в предыдущем. Также он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году, и на сегодня работа идет опережающими темпами.
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)Городская средаБлагоустройствоНациональный проект "Инфраструктура для жизни"
 
