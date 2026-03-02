В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития с 2022 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. По госпрограмме развития Крыма и Севастополя, в севастопольском регионе построено 135 объектов с 2022 года. Об этом по итогам рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, которая прошла в Москве, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Минстрой – наш ключевой партнер. С 2022 года ведомство координирует госпрограмму развития Крыма и Севастополя, с начала действия программы в Севастополе завершено уже 135 объектов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
На встрече в центре внимания оказалась стройки в медицинском кластере Севастополя: больнице скорой медпомощи и нового корпуса онкодиспансера, обозначил губернатор, назвав эти объекты сложными и заверив, что контроль за работами ведется постоянный.
Кроме того, обсудили реализацию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и создание комфортной среды, отметил губернатор.
"В этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" мы приведем в порядок 22 общественные территории", – пообещал глава города, поблагодарив за конструктивный диалог и поддержку городских проектов.
Ранее член ОП РФ от Севастополя, политконсультант Станислав Корякин заявил, что Крым и Севастополь стали своего рода витриной, демонстрирующей, как могут преображаться регионы при поддержке бизнеса в рамках успешно действующей государственной программы социально-экономического развития.
В январе заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что благодаря реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя туристический поток на полуостров продолжает расти, в 2025 году в Крым приехали 7,4 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем в предыдущем. Также он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году, и на сегодня работа идет опережающими темпами.
