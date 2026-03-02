https://crimea.ria.ru/20260302/v-sevastopole-vozveli-135-obektov-po-gosprogramme-razvitiya-1153628697.html

В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития

В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития - РИА Новости Крым, 02.03.2026

В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. По госпрограмме развития Крыма и Севастополя, в севастопольском регионе построено 135 объектов с 2022 года. Об этом по итогам рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, которая прошла в Москве, сообщил губернатор Михаил Развожаев.На встрече в центре внимания оказалась стройки в медицинском кластере Севастополя: больнице скорой медпомощи и нового корпуса онкодиспансера, обозначил губернатор, назвав эти объекты сложными и заверив, что контроль за работами ведется постоянный.Кроме того, обсудили реализацию нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и создание комфортной среды, отметил губернатор.Ранее член ОП РФ от Севастополя, политконсультант Станислав Корякин заявил, что Крым и Севастополь стали своего рода витриной, демонстрирующей, как могут преображаться регионы при поддержке бизнеса в рамках успешно действующей государственной программы социально-экономического развития.В январе заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что благодаря реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя туристический поток на полуостров продолжает расти, в 2025 году в Крым приехали 7,4 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем в предыдущем. Также он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 триллиона рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году, и на сегодня работа идет опережающими темпами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию СевастополяДорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – АксеновБолее 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ

