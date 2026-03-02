Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 02.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260302/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1153628853.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T19:40
2026-03-02T19:40
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/84/1103718440_0:119:2500:1525_1920x0_80_0_0_8c9a31f971fa883e6d46e51c1b302882.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

19:40 02.03.2026
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта СевастополяМорской транспорт
 
Лента новостейМолния