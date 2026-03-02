https://crimea.ria.ru/20260302/v-rossii-nazvali-edinstvennuyu-tsel-udarov-ssha-i-izrailya-po-iranu-1153610312.html

В России назвали единственную цель ударов США и Израиля по Ирану

Заявления американских и израильских властей не вызывают сомнений в том, что единственной целью ударов по Ирану является смена власти в республике и полное... РИА Новости Крым, 02.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Заявления американских и израильских властей не вызывают сомнений в том, что единственной целью ударов по Ирану является смена власти в республике и полное разрушение ее государственности. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.Ульянов подчеркнул, что Российская Федерация решительно и категорически осуждает вооруженную агрессию против Ирана, разрушительные последствия которой уже перекинулись на другие страны региона.Он добавил, что сценарий июньских нападений 2025 года повторился как "под копирку".Удары США и Израиля по ИрануСША и Израиль 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане Трамп выбрал трех кандидатов для руководства ИраномОперация против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России

2026

