В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в Новороссийске после ночной атаки киевского режима увеличилось до семи человек. Пятеро из них доставлены в больницу. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.По информации краевого министерства здравоохранения, двум из них медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации, еще пять человек с травмами средней и легкой степени тяжести доставили в больницу, уточнили специалисты."Медицинская помощь им оказывается в полном объеме", – добавили в оперштабе.В ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, ранее было известно о пяти пострадавших, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 66 беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. На топливном терминале возник пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсовЭлектроснабжение в Крыму полностью восстановлено – властиВСУ оставили без света больше 12 тысяч абонентов в Запорожской области

