В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате ударов украинских беспилотников повреждены 17 домов и детский сад, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По предварительным данным, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.В ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. Предварительно сообщалось, что в Новороссийске повреждения получили четыре жилых дома. В одной из многоэтажек фрагменты беспилотника попали в квартиру, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных и пяти частных домах. По двум адресам возникли возгорания.Первоначально сообщалось о трех пострадавших в Новороссийске – двух женщинах и мужчине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домовВ ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человекаАэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов

