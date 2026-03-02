Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
https://crimea.ria.ru/20260302/v-novorossiyske-posle-ataki-vsu-vveden-rezhim-chs-1153604277.html
В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
В Новороссийске в результате ударов украинских беспилотников повреждены 17 домов и детский сад, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате ударов украинских беспилотников повреждены 17 домов и детский сад, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По предварительным данным, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.В ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. Предварительно сообщалось, что в Новороссийске повреждения получили четыре жилых дома. В одной из многоэтажек фрагменты беспилотника попали в квартиру, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных и пяти частных домах. По двум адресам возникли возгорания.Первоначально сообщалось о трех пострадавших в Новороссийске – двух женщинах и мужчине.
краснодарский край, новости, новороссийск, режим чс, происшествия, вениамин кондратьев, атаки всу
В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС

В Новороссийске после ночной атаки ВСУ введен режим ЧС

08:57 02.03.2026 (обновлено: 09:05 02.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате ударов украинских беспилотников повреждены 17 домов и детский сад, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. Предварительно сообщалось, что в Новороссийске повреждения получили четыре жилых дома. В одной из многоэтажек фрагменты беспилотника попали в квартиру, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных и пяти частных домах. По двум адресам возникли возгорания.
Первоначально сообщалось о трех пострадавших в Новороссийске – двух женщинах и мужчине.
