В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали
2026-03-02T10:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек. Об этом сообщают в республиканском ГАИ.По данным Госавтоинспекции, одна из аварий произошла с участием пешехода.Кроме того, за неделю были зарегистрированы 144 случая управления авто в состоянии опьянения, 8 из них – привлекались повторно.Ранее сообщалось, что с 16 по 22 февраля в Крыму произошло 9 дорожно-транспортных происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельные аварии в Крыму - ГАИ назвала их главные причиныЧетыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в СимферополеВ ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
