В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали
В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали
В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали
За неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек. Об этом сообщают в республиканском ГАИ.
2026-03-02T10:10
2026-03-02T10:10
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек. Об этом сообщают в республиканском ГАИ.По данным Госавтоинспекции, одна из аварий произошла с участием пешехода.Кроме того, за неделю были зарегистрированы 144 случая управления авто в состоянии опьянения, 8 из них – привлекались повторно.Ранее сообщалось, что с 16 по 22 февраля в Крыму произошло 9 дорожно-транспортных происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельные аварии в Крыму - ГАИ назвала их главные причиныЧетыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в СимферополеВ ДТП со "скорой" в Краснодаре пострадали четыре человека
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма
В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали

В Крыму в ДТП за неделю один человек погиб и 20 пострадали

10:10 02.03.2026
 
© МЧС Республики КрымДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек. Об этом сообщают в республиканском ГАИ.
"В период с 23 февраля по 1 марта 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 11 ДТП, в которых: 1 погиб; 20 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 3 несовершеннолетних", – говорится в публикации.
По данным Госавтоинспекции, одна из аварий произошла с участием пешехода.
Кроме того, за неделю были зарегистрированы 144 случая управления авто в состоянии опьянения, 8 из них – привлекались повторно.
Ранее сообщалось, что с 16 по 22 февраля в Крыму произошло 9 дорожно-транспортных происшествий.
КрымНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция Крыма
 
