В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

2026-03-02T22:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе постепенно идет на спад. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону.Также по данным ведомства, в севастопольском регионе за прошедшие семь дней заболели респираторными инфекциями 2446 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 17,7%, и ниже уровня эпидпорога на 60 процентов.Из-за ОРВИ и гриппа в ряде школ и детских садов региона был приостановлен образовательный процесс.Так, в конце минувшей недели в Крыму учебный процесс временно прекратился в 22 классах 20 школ, в 35 группах 19 детсадов. В Севастополе частично приостановили обучение детей в шести классах и шести группах, добавили в ведомстве.Неделей ранее в Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ были закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах. Тогда же уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом еще не снижался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации РоспотребнадзораКак грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках

