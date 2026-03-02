Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/v-krymu-i-sevastopole-stali-menshe-bolet-orvi-i-grippom-1153631835.html
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе постепенно идет на спад. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T22:21
2026-03-02T22:21
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144076216_0:128:2820:1714_1920x0_80_0_0_61c3881bb4e9fd33b5dbc2ea62cc7ede.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе постепенно идет на спад. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону.Также по данным ведомства, в севастопольском регионе за прошедшие семь дней заболели респираторными инфекциями 2446 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 17,7%, и ниже уровня эпидпорога на 60 процентов.Из-за ОРВИ и гриппа в ряде школ и детских садов региона был приостановлен образовательный процесс.Так, в конце минувшей недели в Крыму учебный процесс временно прекратился в 22 классах 20 школ, в 35 группах 19 детсадов. В Севастополе частично приостановили обучение детей в шести классах и шести группах, добавили в ведомстве.Неделей ранее в Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ были закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах. Тогда же уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом еще не снижался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации РоспотребнадзораКак грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144076216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49c3f87f15b74bc21e28d1cf0e9be8ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели свыше 11 тысяч человек за неделю

22:21 02.03.2026
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкПриемное отделение в больнице
Приемное отделение в больнице - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе постепенно идет на спад. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 21,9%, заболело 8663 человек <…>. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 49,5%", – говорится в сообщении.
Также по данным ведомства, в севастопольском регионе за прошедшие семь дней заболели респираторными инфекциями 2446 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 17,7%, и ниже уровня эпидпорога на 60 процентов.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также циркуляцией вируса гриппа преимущественно типа А (H3N2)", – обозначили специалисты.
Из-за ОРВИ и гриппа в ряде школ и детских садов региона был приостановлен образовательный процесс.
Так, в конце минувшей недели в Крыму учебный процесс временно прекратился в 22 классах 20 школ, в 35 группах 19 детсадов. В Севастополе частично приостановили обучение детей в шести классах и шести группах, добавили в ведомстве.
Неделей ранее в Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ были закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах. Тогда же уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом еще не снижался.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
Как грипп А и COVID "бьют" по организму
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
 
Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
22:42Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
22:21В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
22:07В Севастополе выявили опасные игровые площадки
21:54Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
21:38Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
21:23В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
21:08Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
20:47Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
20:32Над Крымом отработала ПВО
20:09Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления
19:55Новые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в Крыму
19:40В Севастополе остановили морской транспорт
19:28Туризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованы
19:10Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение
18:52Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
18:34Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК
18:24Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской Аравии
18:10Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
18:01Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
Лента новостейМолния