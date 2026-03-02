https://crimea.ria.ru/20260302/v-krymu-i-sevastopole-stali-menshe-bolet-orvi-i-grippom-1153631835.html
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе постепенно идет на спад. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону. РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе постепенно идет на спад. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону.Также по данным ведомства, в севастопольском регионе за прошедшие семь дней заболели респираторными инфекциями 2446 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 17,7%, и ниже уровня эпидпорога на 60 процентов.Из-за ОРВИ и гриппа в ряде школ и детских садов региона был приостановлен образовательный процесс.Так, в конце минувшей недели в Крыму учебный процесс временно прекратился в 22 классах 20 школ, в 35 группах 19 детсадов. В Севастополе частично приостановили обучение детей в шести классах и шести группах, добавили в ведомстве.Неделей ранее в Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ были закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах. Тогда же уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом еще не снижался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации РоспотребнадзораКак грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе постепенно идет на спад. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 21,9%, заболело 8663 человек <…>. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 49,5%", – говорится в сообщении.
Также по данным ведомства, в севастопольском регионе за прошедшие семь дней заболели респираторными инфекциями 2446 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 17,7%, и ниже уровня эпидпорога на 60 процентов.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также циркуляцией вируса гриппа преимущественно типа А (H3N2)", – обозначили специалисты.
Из-за ОРВИ и гриппа в ряде школ и детских садов региона был приостановлен образовательный процесс.
Так, в конце минувшей недели в Крыму учебный процесс временно прекратился в 22 классах 20 школ, в 35 группах 19 детсадов. В Севастополе частично приостановили обучение детей в шести классах и шести группах, добавили в ведомстве.
Неделей ранее в Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ были закрыты
39 классов в школах и 26 групп в детсадах. Тогда же уровень заболеваемости
ОРВИ и гриппом еще не снижался.
