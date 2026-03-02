В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека

https://crimea.ria.ru/20260302/v-khode-ataki-bpla-na-novorossiysk-postradali-tri-cheloveka-1153603497.html

В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. В Новороссийске повреждения получили четыре жилых дома. В одной из многоэтажек фрагменты беспилотника попали в квартиру, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных и пяти частных домах. По двум адресам возникли возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часаСочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсовВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина

