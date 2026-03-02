Рейтинг@Mail.ru
В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T07:34
2026-03-02T07:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. В Новороссийске повреждения получили четыре жилых дома. В одной из многоэтажек фрагменты беспилотника попали в квартиру, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных и пяти частных домах. По двум адресам возникли возгорания.
новороссийск, атаки всу, происшествия, новости, краснодарский край, новости сво
В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека

При атаке украинских БПЛА на Новороссийск пострадали три человека – оперштаб

07:34 02.03.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Из-за атаки беспилотников в Новороссийске пострадали три человека – две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Им оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. В Новороссийске повреждения получили четыре жилых дома. В одной из многоэтажек фрагменты беспилотника попали в квартиру, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных и пяти частных домах. По двум адресам возникли возгорания.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов
ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
 
НовороссийскАтаки ВСУПроисшествияНовостиКраснодарский крайНовости СВО
 
