https://crimea.ria.ru/20260302/v-khode-ataki-bpla-na-novorossiysk-postradali-tri-cheloveka-1153603497.html
В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T07:34
2026-03-02T07:34
2026-03-02T07:34
новороссийск
атаки всу
происшествия
новости
краснодарский край
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. В Новороссийске повреждения получили четыре жилых дома. В одной из многоэтажек фрагменты беспилотника попали в квартиру, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных и пяти частных домах. По двум адресам возникли возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часаСочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсовВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, атаки всу, происшествия, новости, краснодарский край, новости сво
В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
При атаке украинских БПЛА на Новороссийск пострадали три человека – оперштаб