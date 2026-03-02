Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек
В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек
В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек - РИА Новости Крым, 02.03.2026
В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек
В результате обстрелов украинских боевиков на прошедших выходных в Херсонской области погибли пять мирных жителей. Еще пятнадцать, включая ребенка, были ранены, РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинских боевиков на прошедших выходных в Херсонской области погибли пять мирных жителей. Еще пятнадцать, включая ребенка, были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В Голопристанском округе в результате обстрелов ранения получили пять человек, в Алешкинском округе пострадали три человека.Враг также обстрелял 12 населенных пунктов области, еще более 25 атаковали беспилотники.28 февраля пять сотрудников полиции погибли при исполнении и еще шесть получили ранения при ударе ВСУ по Херсонской области. Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медпомощь.24 февраля один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотниковАтака ВСУ на Краснодар – ранен мужчинаНа Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший
херсонская область
Новости
В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек

Из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек в Херсонской области – губернатор

17:37 02.03.2026 (обновлено: 17:45 02.03.2026)
 
Атаки ВСУ на Херсонскую область
Атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинских боевиков на прошедших выходных в Херсонской области погибли пять мирных жителей. Еще пятнадцать, включая ребенка, были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В поселке Лазурное Скадовского МО удар беспилотника привел к гибели пяти человек. Семь человек, среди которых один ребенок, получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.

© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАтаки ВСУ на Херсонскую область
Атаки ВСУ на Херсонскую область
1 из 2
Атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАтаки ВСУ на Херсонскую область
Атаки ВСУ на Херсонскую область
2 из 2
Атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
1 из 2
Атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
2 из 2
Атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
В Голопристанском округе в результате обстрелов ранения получили пять человек, в Алешкинском округе пострадали три человека.
Враг также обстрелял 12 населенных пунктов области, еще более 25 атаковали беспилотники.
28 февраля пять сотрудников полиции погибли при исполнении и еще шесть получили ранения при ударе ВСУ по Херсонской области. Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медпомощь.
24 февраля один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион.
Херсонская область, Владимир Сальдо, Новости, Происшествия, ВСУ (Вооруженные силы Украины), Беспилотник (БПЛА, дрон), Обстрелы ВСУ
 
