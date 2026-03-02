В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек
Из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек в Херсонской области – губернатор
17:37 02.03.2026 (обновлено: 17:45 02.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинских боевиков на прошедших выходных в Херсонской области погибли пять мирных жителей. Еще пятнадцать, включая ребенка, были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В поселке Лазурное Скадовского МО удар беспилотника привел к гибели пяти человек. Семь человек, среди которых один ребенок, получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
В Голопристанском округе в результате обстрелов ранения получили пять человек, в Алешкинском округе пострадали три человека.
Враг также обстрелял 12 населенных пунктов области, еще более 25 атаковали беспилотники.
28 февраля пять сотрудников полиции погибли при исполнении и еще шесть получили ранения при ударе ВСУ по Херсонской области. Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медпомощь.
24 февраля один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион.
