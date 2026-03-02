https://crimea.ria.ru/20260302/v-khersonskoy-oblasti-iz-za-udarov-vsu-pogibli-pyat-i-raneny-15-chelovek-1153624706.html

В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек

В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек - РИА Новости Крым, 02.03.2026

В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек

В результате обстрелов украинских боевиков на прошедших выходных в Херсонской области погибли пять мирных жителей. Еще пятнадцать, включая ребенка, были ранены, РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T17:37

2026-03-02T17:37

2026-03-02T17:45

херсонская область

владимир сальдо

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153624390_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_07ca3e78ca6bc98df4edef2e119f9d26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинских боевиков на прошедших выходных в Херсонской области погибли пять мирных жителей. Еще пятнадцать, включая ребенка, были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В Голопристанском округе в результате обстрелов ранения получили пять человек, в Алешкинском округе пострадали три человека.Враг также обстрелял 12 населенных пунктов области, еще более 25 атаковали беспилотники.28 февраля пять сотрудников полиции погибли при исполнении и еще шесть получили ранения при ударе ВСУ по Херсонской области. Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медпомощь.24 февраля один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотниковАтака ВСУ на Краснодар – ранен мужчинаНа Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший

https://crimea.ria.ru/20260301/vsu-udarili-po-mashine-volonterov-iz-rostova-na-donu--pogibla-zhenschina-1153586508.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу