Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено – власти - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено – власти
Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено – власти
Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено – власти
Помощник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что электроснабжение в Крыму полностью восстановлено. РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Помощник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что электроснабжение в Крыму полностью восстановлено.Ранее в воскресенье стало известно, что в Крыму и Севастополе произошло аварийное отключение энергосистемы.В Севастополе также уже начали подавать электроэнергию после аварийного отключения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено – власти

Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено после аварийного отключения – власти

00:04 02.03.2026 (обновлено: 00:14 02.03.2026)
 
© РИА Новости КрымКрым ночью
Крым ночью - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Помощник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что электроснабжение в Крыму полностью восстановлено.
Ранее в воскресенье стало известно, что в Крыму и Севастополе произошло аварийное отключение энергосистемы.

"Электроснабжение в Республике Крым полностью восстановлено", – написал Крючков.

В Севастополе также уже начали подавать электроэнергию после аварийного отключения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
