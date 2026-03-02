В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
09:52 02.03.2026 (обновлено: 09:53 02.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В прошлом году 314 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили жилье, в их числе 29 детей участников СВО. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"По итогам 2025 года за счет средств федерального бюджета приобретено 52 жилых помещения, за счет регионального – 262. Это позволит оказать социальную поддержку 314 гражданам. В их числе 29 детей участников СВО", - написал он в своем Telegram-канале.
Также в прошлом году впервые были выданы и реализованы 74 жилищных сертификата на приобретение жилья в собственность или на полное погашение ипотечного кредита, уточнил Аксенов.
По его информации, уже в этом году соцподдержку получат 411 человек, в том числе 30 детей участников СВО. 322 жилых помещения будут предоставлены по договорам спецнайма и 89 – по жилищным сертификатам.
Ранее в России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2026 году. Сертификаты позволяют гражданам улучшить условия проживания, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже живут.
Также в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.
