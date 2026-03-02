https://crimea.ria.ru/20260302/v-2025-godu-v-krymu-bolee-300-sirot-poluchili-zhile-1153605434.html

В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье

В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В прошлом году 314 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили жилье, в их числе 29 детей участников СВО. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Также в прошлом году впервые были выданы и реализованы 74 жилищных сертификата на приобретение жилья в собственность или на полное погашение ипотечного кредита, уточнил Аксенов.По его информации, уже в этом году соцподдержку получат 411 человек, в том числе 30 детей участников СВО. 322 жилых помещения будут предоставлены по договорам спецнайма и 89 – по жилищным сертификатам.Ранее в России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2026 году. Сертификаты позволяют гражданам улучшить условия проживания, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже живут.Также в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатациюИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращиватьВ Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры

