В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
В прошлом году 314 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили жилье, в их числе 29 детей участников СВО. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В прошлом году 314 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили жилье, в их числе 29 детей участников СВО. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Также в прошлом году впервые были выданы и реализованы 74 жилищных сертификата на приобретение жилья в собственность или на полное погашение ипотечного кредита, уточнил Аксенов.По его информации, уже в этом году соцподдержку получат 411 человек, в том числе 30 детей участников СВО. 322 жилых помещения будут предоставлены по договорам спецнайма и 89 – по жилищным сертификатам.Ранее в России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2026 году. Сертификаты позволяют гражданам улучшить условия проживания, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже живут.Также в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатациюИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращиватьВ Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры
крым, новости крыма, сергей аксенов, господдержка, участники сво, дети
В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье

В Крыму в 2025 году более 300 детей-сирот обеспечили жильем - Аксенов

09:52 02.03.2026 (обновлено: 09:53 02.03.2026)
 
Ключи от новой квартиры
Ключи от новой квартиры
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В прошлом году 314 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили жилье, в их числе 29 детей участников СВО. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"По итогам 2025 года за счет средств федерального бюджета приобретено 52 жилых помещения, за счет регионального – 262. Это позволит оказать социальную поддержку 314 гражданам. В их числе 29 детей участников СВО", - написал он в своем Telegram-канале.
Также в прошлом году впервые были выданы и реализованы 74 жилищных сертификата на приобретение жилья в собственность или на полное погашение ипотечного кредита, уточнил Аксенов.
По его информации, уже в этом году соцподдержку получат 411 человек, в том числе 30 детей участников СВО. 322 жилых помещения будут предоставлены по договорам спецнайма и 89 – по жилищным сертификатам.
Ранее в России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2026 году. Сертификаты позволяют гражданам улучшить условия проживания, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже живут.
Также в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию
Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры
 
Крым, Новости Крыма, Сергей Аксенов, Господдержка, Участники СВО, дети
 
