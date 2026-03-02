https://crimea.ria.ru/20260302/udary-ssha-i-izrailya-po-iranu---v-kremle-sdelali-zayavlenie--1153611789.html

Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление

Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление

Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T13:09

2026-03-02T13:09

2026-03-02T13:09

дмитрий песков

кремль

россия

иран

политика

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144859364_0:248:3198:2047_1920x0_80_0_0_0d131ce3150aa4ea08dc50c22fee872e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что Москва находится в постоянном контакте с Тегераном, а также продолжает общение с руководством стран, затронутых иранским конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива. "Могу сказать, что мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана. А также с государствами, которые затронуты конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива", - сказал Песков.Также представитель Кремля сообщил, что членство в БРИКС не предусматривает обязательств по взаимопомощи в случае вооруженной агрессии.По словам пресс-секретаря президента, в понедельник Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана.Он добавил, что удары по Ирану не повлияют на открытость России к переговорному процессу с США относительно Украины.Удары США и Израиля по ИрануСША и Израиль 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп выбрал трех кандидатов для руководства ИраномГибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – экспертУдары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз эксперта

россия

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, иран, политика, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша