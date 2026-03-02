Туризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованы
В Крыму более тысячи гостевых домов официально вышли из "серой зоны"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Больше тысячи гостевых домов в Крыму уже официально зарегистрировались через портал Госуслуг в рамках реализации экспериментального закона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Юрий Нестеренко.
Закон о гостевых домах, вступивший в силу 1 сентября 2025 года, позволил легализовать целую отрасль туристического сектора. По словам депутата, инициатива дала возможность владельцам жилья на участках под индивидуальное жилищное строительство законно заниматься коммерческой деятельностью. Эксперимент оказался востребованным не только на полуострове – к практике уже присоединились и другие субъекты РФ.
"Крымчане приняли этот закон очень положительно. Сегодня уже зарегистрировано более тысячи гостевых домов на Госуслугах. Уверен, что к туристическому сезону их станет еще больше. Это позволит владельцам выйти из "серой зоны" и предоставлять услуги более качественно", – подчеркнул Нестеренко.
Дополнительным стимулом для региона станет закон, разрешающий винодельни и мини-гостинцы непосредственно на территориях виноградников. По мнению парламентария, это даст серьезный импульс развитию винного и сельского туризма в республике.
27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
