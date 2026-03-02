https://crimea.ria.ru/20260302/tri-naselennykh-punkta-pereshli-pod-kontrol-armii-rossii-1153610016.html

Три населенных пункта перешли под контроль армии России

Три населенных пункта перешли под контроль армии России - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Три населенных пункта перешли под контроль армии России

Российские войска освободили Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T12:06

2026-03-02T12:06

2026-03-02T12:15

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152165303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb16fdb721478782b244902440bbf210.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, группировка войск "Запад" взяла пол контроль поселок Дробышево Донецкой Народной Республики. А бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Резниковка ДНР.28 февраля сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, потери всу