Три населенных пункта перешли под контроль армии России
Три населенных пункта перешли под контроль армии России
2026-03-02T12:06
2026-03-02T12:06
2026-03-02T12:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, группировка войск "Запад" взяла пол контроль поселок Дробышево Донецкой Народной Республики. А бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Резниковка ДНР.28 февраля сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:06 02.03.2026 (обновлено: 12:15 02.03.2026)