Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота

2026-03-02T12:10

2026-03-02T12:10

2026-03-02T12:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119020 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27978 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33571 орудие полевой артиллерии и минометов, 55642 единицы специальной военной автомобильной техники.Почти 100 беспилотников сбили силы ПВО за ночь над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей за прошедшую ночь. Накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 42 вражеских беспилотника над Крымом, Черным и Азовским морями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новости сво, безэкипажные катера, черное море, армия и флот, вооруженные силы россии, атаки всу, атаки всу на крым