Рейтинг@Mail.ru
Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/tri-bezekipazhnykh-katera-vsu-unichtozheny-silami-chernomorskogo-flota-1153610118.html
Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота
Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T12:10
2026-03-02T12:11
новости сво
безэкипажные катера
черное море
армия и флот
вооруженные силы россии
атаки всу
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147081267_19:0:1706:949_1920x0_80_0_0_4688b3f6151c633d3a2e907a920e19a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119020 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27978 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33571 орудие полевой артиллерии и минометов, 55642 единицы специальной военной автомобильной техники.Почти 100 беспилотников сбили силы ПВО за ночь над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей за прошедшую ночь. Накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 42 вражеских беспилотника над Крымом, Черным и Азовским морями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147081267_230:0:1495:949_1920x0_80_0_0_e7e15654fb3d7db6f6876c5b44aa9c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, безэкипажные катера, черное море, армия и флот, вооруженные силы россии, атаки всу, атаки всу на крым
Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота

Черноморский флот уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

12:10 02.03.2026 (обновлено: 12:11 02.03.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил Балтийского и Северного флотов
Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119020 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27978 танков и других боевых бронированных машин, 1680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33571 орудие полевой артиллерии и минометов, 55642 единицы специальной военной автомобильной техники.
Почти 100 беспилотников сбили силы ПВО за ночь над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей за прошедшую ночь. Накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 42 вражеских беспилотника над Крымом, Черным и Азовским морями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОБезэкипажные катераЧерное мореАрмия и флотВооруженные силы РоссииАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
13:35Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
13:28На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
13:11Иран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху - КСИР
13:09Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление
12:50Переговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока
12:42В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУ
12:40Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны
12:27Серия землетрясений произошла в Турции
12:20В России назвали единственную цель ударов США и Израиля по Ирану
12:10Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота
12:06Три населенных пункта перешли под контроль армии России
11:53Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
11:39Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб
11:29Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
11:24Керчь и Ялта частично обесточены
11:20Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт
Лента новостейМолния