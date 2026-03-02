Рейтинг@Mail.ru
Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times. РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.Говоря о смене власти в Иране, американский лидер назвал идеальным сценарием захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро."То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий", - отметил Трамп.Вместе с тем он отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, выступающих за смену власти в стране.При этом президент США допустил снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство "продемонстрирует некую прагматичность".28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.
"У меня есть три очень хороших избранника", — сказал Трамп. При этом он отказался озвучить имена кандидатов.
Говоря о смене власти в Иране, американский лидер назвал идеальным сценарием захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий", - отметил Трамп.
Вместе с тем он отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, выступающих за смену власти в стране.
"Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону", - цитирует Трампа газета.
При этом президент США допустил снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство "продемонстрирует некую прагматичность".
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В воскресенье стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.
