https://crimea.ria.ru/20260302/tramp-vybral-trekh-kandidatov-dlya-rukovodstva-iranom-1153601950.html

Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном

Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times. РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T06:25

2026-03-02T06:25

2026-03-02T06:25

обострение между ираном и сша

иран

дональд трамп

сша

в мире

политика

обострение между израилем и ираном

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151621613_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4c4b86087bfd4ca8ffa5fd7dabcda75f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.Говоря о смене власти в Иране, американский лидер назвал идеальным сценарием захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро."То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий", - отметил Трамп.Вместе с тем он отказался давать какие-либо обещания по защите иранцев, выступающих за смену власти в стране.При этом президент США допустил снятие американских санкций с Ирана, если новое руководство "продемонстрирует некую прагматичность".28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человекУдары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз экспертаГибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – экспертЧисло погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 165 – ранены 95

иран

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение между ираном и сша, иран, дональд трамп, сша, в мире, политика, обострение между израилем и ираном