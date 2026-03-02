https://crimea.ria.ru/20260302/toplivnyy-terminal-gorit-v-novorossiyske--opershtab-1153609547.html

Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб

В Новороссийске горит топливный терминал после ночной атаки украинских беспилотников. С возгоранием борются 25 человек и девять единиц техники. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 02.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске горит топливный терминал после ночной атаки украинских беспилотников. С возгоранием борются 25 человек и девять единиц техники. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров, уточнили в оперштабе. К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников главка МЧС России по Краснодарскому краю.В ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, известно о пяти пострадавших, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 66 беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсовВСУ оставили без света больше 12 тысяч абонентов в Запорожской областиЭлектроснабжение в Крыму полностью восстановлено – власти

