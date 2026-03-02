Рейтинг@Mail.ru
Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб
В Новороссийске горит топливный терминал после ночной атаки украинских беспилотников. С возгоранием борются 25 человек и девять единиц техники.
2026-03-02T11:39
2026-03-02T11:40
новороссийск
происшествия
пожар
атаки всу
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске горит топливный терминал после ночной атаки украинских беспилотников. С возгоранием борются 25 человек и девять единиц техники. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров, уточнили в оперштабе. К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников главка МЧС России по Краснодарскому краю.В ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, известно о пяти пострадавших, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 66 беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
новороссийск, происшествия, пожар, атаки всу, краснодарский край
Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб

В Новороссийске тушат возгорание на топливном терминале после атаки беспилотников ВСУ

11:39 02.03.2026 (обновлено: 11:40 02.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске горит топливный терминал после ночной атаки украинских беспилотников. С возгоранием борются 25 человек и девять единиц техники. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В Новороссийске тушат пожар на топливном терминале, возникший ночью в результате атаки беспилотников", – сказано в сообщении.
Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров, уточнили в оперштабе. К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников главка МЧС России по Краснодарскому краю.
В ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, известно о пяти пострадавших, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 66 беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов
ВСУ оставили без света больше 12 тысяч абонентов в Запорожской области
Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено – власти
 
НовороссийскПроисшествияПожарАтаки ВСУКраснодарский край
 
