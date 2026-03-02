https://crimea.ria.ru/20260302/svyazannye-odnoy-tselyu-zachem-tramp-atakuet-iran-na-fone-peregovorov-s-rf-1153612150.html

Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Атакуя Иран, президент США Дональд Трамп, как и в переговорном процессе с Россией по Украине, преследует только одну цель – поднять падающий рейтинг себе и своей партии в глазах американского общества и выиграть промежуточные выборы в парламент, а потом – с большей долей вероятности – и президентские. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.По его словам, чтобы понять истинную цель Трампа, атакующего Иран, достаточно привести одну историческую параллель и сравнить происходящее с тем, когда американские авианосцы, самолеты, ракеты и войска стягивались к Северной Корее."Тогда эскалации не произошло, хотя стороны обменивались буквально нецензурной бранью. Лидеры стран были довольно остры в своей полемике. Но после этого встретились, пожали руки и подписали "историческую сделку", как ее тогда назвал Трамп. Почему этого не произошло с Ираном, хотя, казалось бы, переговоры уже были близки к результату? Потому что у Ирана нет ядерного оружия", – сказал гость эфира.Следовательно, Иран не представляет для США какой-либо серьезной опасности, делает вывод эксперт. А значит, цель Трампа не свергнуть иранский режим аятолл, который ему не нравится, или иранское шиитское движение в Ливане "Хезболла", или Корпус стражей исламской революции (КСИР) и прочие организации, которые американцы считают враждебными.При этом в данный момент ситуация такова, что Трампу, несмотря на все его старания, нечего предложить американцам, а время идет и играет не в его пользу, заметил эксперт."Предъявить избирателю, кроме сужающейся экономики, растущей наркомании и проблем с миграцией нечего. Гренландии – нет. Выкрали Мадуро (Николас, президент Венесуэлы – ред.) – никаких особых последствий из этого нет. Операция на Кубе – и здесь нет. Даже поддержка мексиканской операции против картеля "Новое поколение Халиско" не дала результатов – они довольно успешно обороняются, и власти как не было в некоторых провинциях Мексики, так и нет, как наркотики шли через границу, так и идут", – прокомментировал Асафов.В таких условиях Трампу срочно нужна яркая информационная вспышка, "которую можно будет продать избирателям дороже, чем венесуэльскую нобелевскую медаль, которую он забрал у нынешнего руководителя Венесуэлы", отметил эксперт.И учитывая, что кровь американских солдат Трампа не волнует – по его собственным словам, США готовы терять их, если потребуется, потому в конце концов это будет выгодно, – можно сделать вывод, что процесс эскалации конфликта на Ближнем Востоке находится если не в начале, то в его середине, считает политолог.При этом Иран активно отвечает на агрессию, а значит, ближневосточный контекст сегодня сводится к хаосу, то есть "мы на пороге неуправляемого кризиса", добавил он."И сказать, что уже завтра Трамп назначит кого-то... управлять Ираном, как он говорит, то это не правда. У Ирана есть еще потенциал, несмотря на то, что ему угрожают и против него действуют... И если Иран все-таки применит свои дальнобойные ракеты в более широкой номенклатуре, то ситуация может поменяться. И здесь как сыграет Трамп, мы не знаем", – сказал собеседник.Трамп выбрал трех кандидатов для руководства ИраномПри этом успех Трампа зависит не столько от вооруженных сил США, сколько от того, как именно американский президент сможет "упаковать в медиа свои действия на Ближнем Востоке", считает Асафов."Здесь вопрос медийного оформления. Если Трамп скажет: мы победили жуткий диктаторский режим аятолл, наступает мир, я молодец, и это 568-я война, которую я урегулировал за последний год, то тогда шансы у него есть", – иронизирует эксперт.Асафов считает, что единственное, чего Трамп постарается избежать, это наземной операции в Иране. Но и она, по мнению политолога, не исключена, поскольку пока что для Трампа ничего не меняется на внутреннем контуре его внешней политики.Ранее сенатор Российской Федерации Алексей Пушков высказал мнениео том, перерастет ли атака США и Израиля на Иран в третью мировую войну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – экспертИзраиль объявил о начале наступательной операции в ЛиванеПриведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне

