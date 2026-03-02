Рейтинг@Mail.ru
Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/suprugi-popali-pod-udar-drona-v-zaporozhskoy-oblasti--muzhchina-pogib-1153624990.html
Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области
Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области
Мужчина погиб, а его супруга получила ранения в результате дроновой атаки украинских боевиков по селу Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T17:52
2026-03-02T18:07
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Мужчина погиб, а его супруга получила ранения в результате дроновой атаки украинских боевиков по селу Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Балицкий.Ранее в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате обстрелов украинских боевиков на прошедших выходных в регионе погибли пять мирных жителей. Еще пятнадцать, включая ребенка, были ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по ХерсонщинеВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщинаМассированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области

Мужчина погиб и ранена женщина в результате удара ВСУ по дому в Запорожской области

17:52 02.03.2026 (обновлено: 18:07 02.03.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Мужчина погиб, а его супруга получила ранения в результате дроновой атаки украинских боевиков по селу Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате удара по частному домовладению осколочные ранения получили женщина 1961 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Женщина доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается вся необходимая помощь. Ее супруг, к сожалению, от полученных травм скончался на месте", – написал он, выразив соболезнования родным и близким семьи.
На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Балицкий.
Ранее в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате обстрелов украинских боевиков на прошедших выходных в регионе погибли пять мирных жителей. Еще пятнадцать, включая ребенка, были ранены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления
19:55Новые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в Крыму
19:40В Севастополе остановили морской транспорт
19:28Туризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованы
19:10Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение
18:52Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
18:34Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК
18:24Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской Аравии
18:10Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
18:01Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
17:52Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области
17:37В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек
17:22В Севастополе "застройщик" ответит за хищение 20 миллионов рублей
17:07Часть Белогорского района Крыма обесточена
16:57Это не Ирак: на каких условиях США закончат операцию в Иране
16:43Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана
16:23Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений
16:11Детей из Украины будут эвакуировать без согласия родителей - указ
15:55Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара
15:48Офис телеканала RT в Тегеране пострадал от обстрелов
Лента новостейМолния