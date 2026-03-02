https://crimea.ria.ru/20260302/suprugi-popali-pod-udar-drona-v-zaporozhskoy-oblasti--muzhchina-pogib-1153624990.html
Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области
Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области
Мужчина погиб, а его супруга получила ранения в результате дроновой атаки украинских боевиков по селу Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T17:52
2026-03-02T17:52
2026-03-02T18:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Мужчина погиб, а его супруга получила ранения в результате дроновой атаки украинских боевиков по селу Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Балицкий.Ранее в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате обстрелов украинских боевиков на прошедших выходных в регионе погибли пять мирных жителей. Еще пятнадцать, включая ребенка, были ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по ХерсонщинеВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщинаМассированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
Муж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области
Мужчина погиб и ранена женщина в результате удара ВСУ по дому в Запорожской области
17:52 02.03.2026 (обновлено: 18:07 02.03.2026)