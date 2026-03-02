https://crimea.ria.ru/20260302/smogut-li-ssha-i-izrail-svergnut-pravyaschiy-rezhim-v-irane-1153613031.html

Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране

Гибель верховного правителя Али Хаменеи только сплотила иранцев и усилила их решимость сопротивляться агрессии, США и Израилю не удастся сменить правящий режим...

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

политика

мнения

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Гибель верховного правителя Али Хаменеи только сплотила иранцев и усилила их решимость сопротивляться агрессии, США и Израилю не удастся сменить правящий режим в исламской республике. Такое мнение высказал посол России в Иране в 2001-2005 годах Александр Марьясов в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам Марьясова, иранцы сейчас фактически стоят перед выбором: погибнуть или попытаться отбиться и наказать агрессора. Тегеран не пойдет на сдачу своих позиций и какие-либо компромиссы с США в ущерб своим интересам, уверен специалист."Никакой смены режима в Иране не предвидится. Все разговоры о том, что оппозиция выйдет на улицы и сметет режим, совершенно необоснованны. Нет в Иране такой оппозиции, которая может сравниться по силе и организованности с нынешними государственными структурами", – уверен специалист.Удары США и Израиля по ИрануСША и Израиль 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане Трамп выбрал трех кандидатов для руководства ИраномОперация против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России

