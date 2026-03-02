https://crimea.ria.ru/20260302/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-turtsii-1153610544.html

Серия землетрясений произошла в Турции

Серия землетрясений произошла в Турции - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Серия землетрясений произошла в Турции

Серия подземных толчков произошла утром в понедельник в Турции, самый мощный, магнитудой 3,9 балла, зафиксирован в центральной части страны. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T12:27

2026-03-02T12:27

2026-03-02T12:27

турция

землетрясение

происшествия

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dd960cdc60337db46118aeb5f715dcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Серия подземных толчков произошла утром в понедельник в Турции, самый мощный, магнитудой 3,9 балла, зафиксирован в центральной части страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчок магнитудой 3,9 произошел в 8.55 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 12 километров, в 79 км от города Кайсери с полумиллионным населением и 22 км от 12-тысячной Пынарбаши.Кроме того, за несколько часов до и после этого сейсмического события в западной и центральной части страны зафиксированы еще более десяти толчков магнитудой от 1,4 до 3 баллов. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска, сообщал оперштаб Краснодарского края. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунамиСильное землетрясение произошло в Турции – что известноЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости