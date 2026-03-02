Рейтинг@Mail.ru
Серия землетрясений произошла в Турции - РИА Новости Крым, 02.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260302/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-turtsii-1153610544.html
Серия землетрясений произошла в Турции
Серия землетрясений произошла в Турции - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Серия землетрясений произошла в Турции
Серия подземных толчков произошла утром в понедельник в Турции, самый мощный, магнитудой 3,9 балла, зафиксирован в центральной части страны. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Серия подземных толчков произошла утром в понедельник в Турции, самый мощный, магнитудой 3,9 балла, зафиксирован в центральной части страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчок магнитудой 3,9 произошел в 8.55 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 12 километров, в 79 км от города Кайсери с полумиллионным населением и 22 км от 12-тысячной Пынарбаши.Кроме того, за несколько часов до и после этого сейсмического события в западной и центральной части страны зафиксированы еще более десяти толчков магнитудой от 1,4 до 3 баллов. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска, сообщал оперштаб Краснодарского края. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунамиСильное землетрясение произошло в Турции – что известноЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Серия землетрясений произошла в Турции

В Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 3.9 – европейский сейсмоцентр

12:27 02.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Серия подземных толчков произошла утром в понедельник в Турции, самый мощный, магнитудой 3,9 балла, зафиксирован в центральной части страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, толчок магнитудой 3,9 произошел в 8.55 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 12 километров, в 79 км от города Кайсери с полумиллионным населением и 22 км от 12-тысячной Пынарбаши.
Кроме того, за несколько часов до и после этого сейсмического события в западной и центральной части страны зафиксированы еще более десяти толчков магнитудой от 1,4 до 3 баллов. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.
28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска, сообщал оперштаб Краснодарского края. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.
2 февраля в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами
Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
 
