Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
Цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по недвижимости
Информация о резком росте цен на квартиры в крымских новостройках не соответствует действительности – эксперт
Информация о резком росте цен на квартиры в крымских новостройках не соответствует действительности – эксперт
Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
Информация о резком росте цен на новостройки в Крыму не соответствует действительности
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым.
Цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал эксперт по недвижимости Евгений Ткачев.
По словам Ткачева, распространенная ранее в СМИ информация о том, что в Крыму в начале 2026 года якобы резко взлетели цены на квартиры в новостройках, не соответствует действительности.
"Если говорить о росте цены и о том, что цена в Крыму сравнялась с московской, я здесь в корне не согласен. Это несколько преувеличенный тезис. Потому что на сегодняшний день средняя цена будет порядка 150 000 – 170 000 за квадратный метр в зависимости от района, от площади и так далее", – сказал эксперт.
Таким образом, в Симферополе, например, стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 5 и 5,5 млн рублей до 7 миллионов, а двухкомнатные можно выбрать за 7-8 миллионов.
"То есть объективно мы пока остались в значениях 2025 года. Стоимость жилой недвижимость пока еще остается на тех уровнях, которые мы фиксировали в прошлом году", – сказал специалист.
По мнению Ткачева, преувеличенные данные касательно цен могли распространиться потому, что для расчета средней цифры была взята общая стоимость недвижимости, а к ней прибавлены цены достаточно дорогих лотов, которые находятся, например, в Ялте и Алуште.
"Конечно, если мы будем уходить в более высокие сегменты, такие как бизнес, элит и de-luxe, то там точечно будет цена кратно больше. И, видимо, за счет этого и сформировалось некое понимание, что это средняя цена по региону", – подытожил эксперт.
