Рейтинг@Mail.ru
Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260302/rezkiy-rost-tsen-na-kvartiry-v-novostroykakh-kryma-chto-govoryat-eksperty-1153483213.html
Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
Цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по недвижимости... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T06:42
2026-03-02T06:42
радио "спутник в крыму"
недвижимость в крыму
крым
мнения
новости крыма
жилье в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111738/10/1117381005_0:164:3349:2048_1920x0_80_0_0_d609bd77db92d1fa0bd946cb9188092d.jpg
Информация о резком росте цен на квартиры в крымских новостройках не соответствует действительности – эксперт
Информация о резком росте цен на квартиры в крымских новостройках не соответствует действительности – эксперт
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по недвижимости Евгений Ткачев.По словам Ткачева, распространенная ранее в СМИ информация о том, что в Крыму в начале 2026 года якобы резко взлетели цены на квартиры в новостройках, не соответствует действительности.Таким образом, в Симферополе, например, стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 5 и 5,5 млн рублей до 7 миллионов, а двухкомнатные можно выбрать за 7-8 миллионов."То есть объективно мы пока остались в значениях 2025 года. Стоимость жилой недвижимость пока еще остается на тех уровнях, которые мы фиксировали в прошлом году", – сказал специалист.По мнению Ткачева, преувеличенные данные касательно цен могли распространиться потому, что для расчета средней цифры была взята общая стоимость недвижимости, а к ней прибавлены цены достаточно дорогих лотов, которые находятся, например, в Ялте и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 годуВ ЦБ оценили влияние "эффекта Долиной" на рынок жилья в РоссииЦены выросли, спрос упал: итоги 2025 года в сфере недвижимости Крыма
https://crimea.ria.ru/20251228/registratsiey-nedvizhimosti-v-krymu-zaymutsya-rosreestr-i-roskadastr-1152045284.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111738/10/1117381005_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_8c1714c9f1b92a9a905be4a0ea826b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
недвижимость в крыму, крым, мнения, новости крыма, жилье в крыму
Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты

Информация о резком росте цен на новостройки в Крыму не соответствует действительности

06:42 02.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по недвижимости Евгений Ткачев.
По словам Ткачева, распространенная ранее в СМИ информация о том, что в Крыму в начале 2026 года якобы резко взлетели цены на квартиры в новостройках, не соответствует действительности.
Информация о резком росте цен на квартиры в крымских новостройках не соответствует действительности – эксперт
06:42

"Если говорить о росте цены и о том, что цена в Крыму сравнялась с московской, я здесь в корне не согласен. Это несколько преувеличенный тезис. Потому что на сегодняшний день средняя цена будет порядка 150 000 – 170 000 за квадратный метр в зависимости от района, от площади и так далее", – сказал эксперт.

Таким образом, в Симферополе, например, стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 5 и 5,5 млн рублей до 7 миллионов, а двухкомнатные можно выбрать за 7-8 миллионов.
"То есть объективно мы пока остались в значениях 2025 года. Стоимость жилой недвижимость пока еще остается на тех уровнях, которые мы фиксировали в прошлом году", – сказал специалист.
По мнению Ткачева, преувеличенные данные касательно цен могли распространиться потому, что для расчета средней цифры была взята общая стоимость недвижимости, а к ней прибавлены цены достаточно дорогих лотов, которые находятся, например, в Ялте и Алуште.

"Конечно, если мы будем уходить в более высокие сегменты, такие как бизнес, элит и de-luxe, то там точечно будет цена кратно больше. И, видимо, за счет этого и сформировалось некое понимание, что это средняя цена по региону", – подытожил эксперт.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году
В ЦБ оценили влияние "эффекта Долиной" на рынок жилья в России
Цены выросли, спрос упал: итоги 2025 года в сфере недвижимости Крыма
Отделка и планировка квартир нового микрорайона Академический в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
28 декабря 2025, 14:56
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
 
Радио "Спутник в Крыму"Недвижимость в КрымуКрымМненияНовости КрымаЖилье в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
10:10В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали
10:00Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение
09:52В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
09:36Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
09:31Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане
09:10Как в Крыму ремонтируют и строят учреждения культуры
08:57В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
08:47Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве
08:34Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии
08:29Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
08:06Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
07:58Иран отказался вести переговоры с США
07:52Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне
07:34В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
07:29Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ
07:20Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
07:07Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
06:42Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
06:25Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Лента новостейМолния