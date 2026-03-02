https://crimea.ria.ru/20260302/rezkiy-rost-tsen-na-kvartiry-v-novostroykakh-kryma-chto-govoryat-eksperty-1153483213.html

Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты

Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты

Цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по недвижимости... РИА Новости Крым, 02.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по недвижимости Евгений Ткачев.По словам Ткачева, распространенная ранее в СМИ информация о том, что в Крыму в начале 2026 года якобы резко взлетели цены на квартиры в новостройках, не соответствует действительности.Таким образом, в Симферополе, например, стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 5 и 5,5 млн рублей до 7 миллионов, а двухкомнатные можно выбрать за 7-8 миллионов."То есть объективно мы пока остались в значениях 2025 года. Стоимость жилой недвижимость пока еще остается на тех уровнях, которые мы фиксировали в прошлом году", – сказал специалист.По мнению Ткачева, преувеличенные данные касательно цен могли распространиться потому, что для расчета средней цифры была взята общая стоимость недвижимости, а к ней прибавлены цены достаточно дорогих лотов, которые находятся, например, в Ялте и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 годуВ ЦБ оценили влияние "эффекта Долиной" на рынок жилья в РоссииЦены выросли, спрос упал: итоги 2025 года в сфере недвижимости Крыма

