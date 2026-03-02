Рейтинг@Mail.ru
Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/rekordnye-kvoty-50-tysyach-boytsov-svo-i-ikh-detey-stali-studentami-v-2025-m-1153617049.html
Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м
Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м
В 2025 году льготами при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения воспользовались около 50 тысяч участников специальной военной операции и... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T15:16
2026-03-02T15:16
помощь бойцам сво
участники сво
льгота
образование в россии
государственная дума рф
юрий нестеренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136745786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c8e5e9d848fc5f779419b98cff68766.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году льготами при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения воспользовались около 50 тысяч участников специальной военной операции и их детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Юрий Нестеренко.Согласно приведенным данным, в прошлом году в вузы на льготных основаниях поступили почти 30 тысяч человек, еще порядка 20 – были зачислены в колледжи.Он добавил, что работа по совершенствованию законодательства в интересах военнослужащих, защищающих Отечество, будет продолжена в рамках текущей весенней сессии Госдумы.Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-кодуВдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменовПомощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136745786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9845e8aa71729f110fef7c3126474921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
помощь бойцам сво, участники сво, льгота, образование в россии, государственная дума рф, юрий нестеренко
Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м

Почти 50 тысяч участников СВО и их детей стали студентами вузов и колледжей в 2025 году

15:16 02.03.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗачетная книжка
Зачетная книжка - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году льготами при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения воспользовались около 50 тысяч участников специальной военной операции и их детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Юрий Нестеренко.
Согласно приведенным данным, в прошлом году в вузы на льготных основаниях поступили почти 30 тысяч человек, еще порядка 20 – были зачислены в колледжи.
"Наш главный и безусловный приоритет – это обеспечение всем необходимым участников специальной военной операции и их семей. Начиная с 2022 года было принято более 150 федеральных законов о мерах поддержки бойцов и их семей", – заметил Нестеренко.
Он добавил, что работа по совершенствованию законодательства в интересах военнослужащих, защищающих Отечество, будет продолжена в рамках текущей весенней сессии Госдумы.
Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов
Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
 
Помощь бойцам СВОУчастники СВОЛьготаОбразование в РоссииГосударственная Дума РФЮрий Нестеренко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22В Севастополе "застройщик" ответит за хищение 20 миллионов рублей
17:07Часть Белогорского района Крыма обесточена
16:57Это не Ирак: на каких условиях США закончат операцию в Иране
16:43Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана
16:23Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений
16:11Детей из Украины будут эвакуировать без согласия родителей - указ
15:55Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара
15:48Офис телеканала RT в Тегеране пострадал от обстрелов
15:39Как долго может продержаться Иран под ударами США и Израиля
15:31Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ
15:16Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м
15:05Путин обсудил трагические события в Иране с лидером ОАЭ
14:46Как будет развиваться конфликт США и Израиля с Ираном – прогноз
14:35Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией
14:24Крымчан предупредили об активизации клещей
14:15Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
Лента новостейМолния