https://crimea.ria.ru/20260302/rekordnye-kvoty-50-tysyach-boytsov-svo-i-ikh-detey-stali-studentami-v-2025-m-1153617049.html

Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м

Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м

В 2025 году льготами при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения воспользовались около 50 тысяч участников специальной военной операции и... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T15:16

2026-03-02T15:16

2026-03-02T15:16

помощь бойцам сво

участники сво

льгота

образование в россии

государственная дума рф

юрий нестеренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136745786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c8e5e9d848fc5f779419b98cff68766.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году льготами при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения воспользовались около 50 тысяч участников специальной военной операции и их детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Юрий Нестеренко.Согласно приведенным данным, в прошлом году в вузы на льготных основаниях поступили почти 30 тысяч человек, еще порядка 20 – были зачислены в колледжи.Он добавил, что работа по совершенствованию законодательства в интересах военнослужащих, защищающих Отечество, будет продолжена в рамках текущей весенней сессии Госдумы.Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-кодуВдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменовПомощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, участники сво, льгота, образование в россии, государственная дума рф, юрий нестеренко