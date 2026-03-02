Рейтинг@Mail.ru
Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
Пять сотрудников полиции погибли при исполнении и еще шесть получили ранения при ударе ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщили в МВД по региону. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T14:04
2026-03-02T14:11
херсонская область
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
гу мвд по херсонской области
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пять сотрудников полиции погибли при исполнении и еще шесть получили ранения при ударе ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщили в МВД по региону. Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медпомощь.
херсонская область
Новости
херсонская область, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), гу мвд по херсонской области, происшествия
Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине

Пять сотрудников полиции погибли и еще шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонской области

14:04 02.03.2026 (обновлено: 14:11 02.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пять сотрудников полиции погибли при исполнении и еще шесть получили ранения при ударе ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщили в МВД по региону.

"28 февраля около 15.00 часов вооруженными силами Украины нанесен удар по сотрудникам Отдела МВД России "Голопристанский". В результате погибли пять сотрудников полиции, шестеро получили ранения. Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медпомощь.
Херсонская областьАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ГУ МВД по Херсонской областиПроисшествия
 
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
