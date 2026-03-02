https://crimea.ria.ru/20260302/pyat-sotrudnikov-mvd-pogibli-i-shest-raneny-pri-udare-vsu-po-khersonschine--1153614026.html
Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
Пять сотрудников полиции погибли при исполнении и еще шесть получили ранения при ударе ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщили в МВД по региону. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T14:04
2026-03-02T14:04
2026-03-02T14:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пять сотрудников полиции погибли при исполнении и еще шесть получили ранения при ударе ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщили в МВД по региону. Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медпомощь.
14:04 02.03.2026 (обновлено: 14:11 02.03.2026)