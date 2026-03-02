https://crimea.ria.ru/20260302/putin-obsudil-situatsiyu-v-irane-s-naslednym-printsem-saudovskoy-aravii-1153626120.html

Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской Аравии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе телефонного разговора подробно обсуждено обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской вооруженной агрессии в отношении Исламской Республики Иран.С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских стран и чреватого катастрофическими последствиями.В свою очередь Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд высказал мнение, что российская сторона в эти дни может сыграть положительную, стабилизирующую роль с учетом ее дружественных отношений как с Ираном, так и со странами Персидского залива.Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил тему Ирана с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, а также с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для РоссииЖена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США раненийПриведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне

