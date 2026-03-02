https://crimea.ria.ru/20260302/putin-obsudil-blizhnevostochnyy-vopros-s-liderom-aoe-1153616775.html
Путин обсудил трагические события в Иране с лидером ОАЭ
Путин обсудил трагические события в Иране с лидером ОАЭ - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Путин обсудил трагические события в Иране с лидером ОАЭ
Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию на Ближнем востоке
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию на Ближнем востоке, сообщается на сайте Кремля.Российский лидер отметил большие усилия российской стороны в содействии мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов. Активную роль в этом процессе играла также эмиратская сторона. Однако имевшиеся наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права, подчеркнул Путин.Он поблагодарил коллегу за помощь находящимся в Эмиратах гражданам РФ. В свою очередь президент ОАЭ особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. По его словам, такие удары наносятся, несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы.США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Никаких переговоров с США не будет, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для РоссииКак будет развиваться конфликт США и Израиля с Ираном – прогнозПриведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне
Президенты России и ОАЭ обсудили трагические события в Иране
15:05 02.03.2026 (обновлено: 15:19 02.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию на Ближнем востоке, сообщается на сайте Кремля.
"Обсуждены беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана и жестких ответных действий Тегерана. С обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу", – проинформировали в Кремле.
Российский лидер отметил большие усилия российской стороны в содействии мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов. Активную роль в этом процессе играла также эмиратская сторона. Однако имевшиеся наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права, подчеркнул Путин.
Он поблагодарил коллегу за помощь находящимся в Эмиратах гражданам РФ. В свою очередь президент ОАЭ особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. По его словам, такие удары наносятся, несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы.
"Владимир Путин со своей стороны выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе. Лидеры условились оставаться в плотном контакте", – констатировали в Кремле.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Никаких переговоров с США не будет,
заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани.
В воскресенье стало известно
, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
