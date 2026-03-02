https://crimea.ria.ru/20260302/putin-i-korol-bakhreyna-obsudili-agressiyu-ssha-i-izrailya-protiv-irana-1153621945.html
Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана
Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана
Президент России Путин обсудил эскалацию в Иране с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T16:43
2026-03-02T16:43
2026-03-02T16:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президент России Путин обсудил эскалацию в Иране с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что с обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения боевых действий с тем, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля и вернуть ее в политико-дипломатическое русло. Нынешнее же развитие событий, в частности, ставит под угрозу и безопасность многих арабских государств, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения.Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил тему Ирана с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, а также с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для РоссииЖена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США раненийПриведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне
