Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана
Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана
Президент России Путин обсудил эскалацию в Иране с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
2026-03-02T16:43
2026-03-02T16:50
владимир путин (политик)
новости
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
сша
израиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президент России Путин обсудил эскалацию в Иране с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что с обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения боевых действий с тем, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля и вернуть ее в политико-дипломатическое русло. Нынешнее же развитие событий, в частности, ставит под угрозу и безопасность многих арабских государств, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения.Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил тему Ирана с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, а также с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для РоссииЖена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США раненийПриведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне
Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана

Путин обсудил эскалацию в Иране с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой

16:43 02.03.2026 (обновлено: 16:50 02.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президент России Путин обсудил эскалацию в Иране с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями в связи с беспрецедентной эскалацией вокруг Ирана в результате агрессии США и Израиля, которая подводит весь регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями", – сказанов сообщении.

Подчеркивается, что с обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения боевых действий с тем, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля и вернуть ее в политико-дипломатическое русло. Нынешнее же развитие событий, в частности, ставит под угрозу и безопасность многих арабских государств, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения.
"С учетом всего этого Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе. Условлено о дальнейших контактах", – сказано в сообщении.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил тему Ирана с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, а также с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений
Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне
 
Владимир Путин (политик)НовостиИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАСШАИзраиль
 
