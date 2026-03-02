https://crimea.ria.ru/20260302/privedet-li-ataka-ssha-i-izrailya-na-iran-k-tretey-mirovoy-voyne-1153603075.html

Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне

Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне

Атака США и Израиля на Иран не имеет тенденции перерастания в третью мировую войну, оставаясь в рамках регионального конфликта. Такое мнение высказал сенатор... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T07:52

2026-03-02T07:52

2026-03-02T07:52

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

в мире

иран

алексей пушков

новости

политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Атака США и Израиля на Иран не имеет тенденции перерастания в третью мировую войну, оставаясь в рамках регионального конфликта. Такое мнение высказал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Политик указал, что Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Таким образом, по его словам, формируется единая западная военная коалиция против Ирана.Он отметил, что нечто подобное уже было в 2003 году, когда США и их союзники по НАТО вторглись в Ирак, а также агрессию коллективного Запада против Ливии в 2011 году."В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну", - полагает сенатор.Удары США и Израиля по ИрануСША и Израиль 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп выбрал трех кандидатов для руководства ИраномКонсульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человекГибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт

иран

2026

Новости

