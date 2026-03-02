https://crimea.ria.ru/20260302/pozhar-na-toplivnom-terminale-v-novorossiyske-potushili-1153613738.html
Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
2026-03-02T14:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Пожар на топливном терминале в Новороссийске полностью потушили, сообщают в оперштабе Кубани.Возгорание на наливном причале терминала произошло в понедельник в результате атаки украинских беспилотников. Спустя время его удалось локализовать на площади 120 квадратных метров.В ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, известно о пяти пострадавших, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 66 беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУНовороссийск подвергся атаке БПЛА – что известно к этому часуВ ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
