Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны

2026-03-02T12:40

2026-03-02T12:40

2026-03-02T12:52

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151226097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca9a7090f1d1f6b8ac8607cbfee9a979.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев в зоне спецоперации уничтожили еще 1260 боевиков киевского режима, а также вражескую технику, вооружения и склады. Об этом информирует в понедельник Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 225 боевиков ВСУ, 15 автомобилей, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Подразделения "Запада" разбили до 180 солдат ВСУ, пять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов."Южная" группировка войск ликвидировала свыше 135 военных Киева, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь боевых бронированных машин, 23 автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, а также пять складов материальных средств и горючего.Подразделения группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 человек, четыре боевые бронированные машины и 16 автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 340 боевиков, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Днепр" уничтожены до 60 украинских неонацистов, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Также военные РФ поразили вражескую энергетическую инфраструктуру, места хранения и производства боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 679 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 020 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 978 танков и других боевых бронированных машин, 1 680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 571 орудие полевой артиллерии и минометов, 55 642 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три населенных пункта перешли под контроль армии РоссииНовые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы КиеваОсвобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

