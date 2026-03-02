Рейтинг@Mail.ru
Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/poteri-kieva-rastut-na-vsekh-frontakh--novye-dannye-minoborony-1153610956.html
Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны
Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны
Российские военные за сутки боев в зоне спецоперации уничтожили еще 1260 боевиков киевского режима, а также вражескую технику, вооружения и склады. Об этом... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T12:40
2026-03-02T12:52
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151226097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca9a7090f1d1f6b8ac8607cbfee9a979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев в зоне спецоперации уничтожили еще 1260 боевиков киевского режима, а также вражескую технику, вооружения и склады. Об этом информирует в понедельник Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 225 боевиков ВСУ, 15 автомобилей, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Подразделения "Запада" разбили до 180 солдат ВСУ, пять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов."Южная" группировка войск ликвидировала свыше 135 военных Киева, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь боевых бронированных машин, 23 автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, а также пять складов материальных средств и горючего.Подразделения группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 человек, четыре боевые бронированные машины и 16 автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 340 боевиков, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Днепр" уничтожены до 60 украинских неонацистов, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Также военные РФ поразили вражескую энергетическую инфраструктуру, места хранения и производства боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 679 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 020 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 978 танков и других боевых бронированных машин, 1 680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 571 орудие полевой артиллерии и минометов, 55 642 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три населенных пункта перешли под контроль армии РоссииНовые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы КиеваОсвобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151226097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd1e3244f1205933eac8e9b6fea54798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости, министерство обороны рф, инфографика
Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны

ВС РФ за сутки боев в зоне спецоперации уничтожили еще 1260 боевиков Киева

12:40 02.03.2026 (обновлено: 12:52 02.03.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев в зоне спецоперации уничтожили еще 1260 боевиков киевского режима, а также вражескую технику, вооружения и склады. Об этом информирует в понедельник Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 225 боевиков ВСУ, 15 автомобилей, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.
Подразделения "Запада" разбили до 180 солдат ВСУ, пять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск ликвидировала свыше 135 военных Киева, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь боевых бронированных машин, 23 автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, а также пять складов материальных средств и горючего.
Подразделения группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 человек, четыре боевые бронированные машины и 16 автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 340 боевиков, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск "Днепр" уничтожены до 60 украинских неонацистов, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Сводка Минобороны РФ на 2 марта 2026 годаСводка Минобороны РФ на 2 марта 2026 года
Также военные РФ поразили вражескую энергетическую инфраструктуру, места хранения и производства боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 679 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 020 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 978 танков и других боевых бронированных машин, 1 680 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 571 орудие полевой артиллерии и минометов, 55 642 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три населенных пункта перешли под контроль армии России
Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева
Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
13:35Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
13:28На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
13:11Иран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху - КСИР
13:09Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление
12:50Переговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока
12:42В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУ
12:40Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны
12:27Серия землетрясений произошла в Турции
12:20В России назвали единственную цель ударов США и Израиля по Ирану
12:10Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота
12:06Три населенных пункта перешли под контроль армии России
11:53Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
11:39Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб
11:29Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
11:24Керчь и Ялта частично обесточены
11:20Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт
Лента новостейМолния