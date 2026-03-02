https://crimea.ria.ru/20260302/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1153582089.html
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает...
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +11…+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +5, днем от +9 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник без осадков и до +14 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +6 градусов, днем +9…+14, в горах +3…+8 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +5, днем от +9 до +12 градусов.
