Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T00:01
2026-03-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +11…+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +5, днем от +9 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник без осадков и до +14 градусов

00:01 02.03.2026
 
© РИА Новости КрымПочки сирени
Почки сирени - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В понедельник благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +6 градусов, днем +9…+14, в горах +3…+8 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +5, днем от +9 до +12 градусов.
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
